《時來運轉》運彩報報 - 下半季車拚 鎖定中信兄弟

中信兄弟內野手陳偉漢。（陳怡誠攝/報系資料照）

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中華職棒下半球季進行月餘，歷經上半季重建換血期的中信兄弟調整腳步飛快！目前以11勝1和7敗，勝率高過6成的戰績暫居4隊首位，雖然距離球季結束尚遠且領先勝差不大，但脫胎換骨的表現肯定是追蹤中職彩迷必須關注的焦點，本週就來談談就9月份的CPBL投注策略。

中信兄弟戰績翻揚的要素，當屬中線防區新人陳偉漢、張志強攻守兩端亮眼的內容，兩人在比賽中繳出水準以上的上壘率外，更屢屢於二、游上演精采美技！這讓投手更有信心與打者周旋對決。中信兄弟截至目前團隊失誤次數最低，好戰績當然直接反映在帳面上。另一個關鍵角色就是季中選秀加盟的李振昌，具備豐富美、日職棒經驗的他撐起守護神位置，讓牛棚更能盡情發揮，連帶使得先發投手更能無所保留的盡情飆速壓制。好投加上固守，下半季中信兄弟的賽事總分趨勢推估將改為走「小」。

再來看看上半季封王的Lamigo桃猿，已經取得季後賽資格的猿隊明顯有調整戰力空間，不過讓人感覺洪一中總教練對打線有所要求，主要是打者對投手的選球與纏鬥這兩方面，這將使桃猿的對手團隊投手用球數消耗頗多，連帶增加牛棚的疲累度，加上猿隊本身打線陣容完整，Lamigo的比賽有可能維持高比分內容，當然該以投注「大」為首選。另外，也須注意9月份起Lamigo勢必會開始為季後賽投手戰力做準備，屆時大小的態勢將有改變。

富邦與統一兩隊則推薦專注在主場賽事的奪勝機率！統一仍以半季冠軍為主要目標，也由於上半季戰績具有競爭力，退而求其次仍有不錯的爭取第3席季後挑戰賽資格地位，尤其第4、5號本土投手江辰晏，施子謙極為穩定，建議可鎖定兩人出賽投注獅隊「讓分」勝。富邦則面臨換帥風波，預料將有一番磨合，若遇對手強力洋投先發，會傾向投注對家獲勝。

最後提醒彩迷一個與以往不同的觀察點：今年中職上半季延賽補賽極少，各隊投手可說均獲得近3週的充份休息，體能消耗會較晚進入撞牆期，因此8月份的小分走勢有機會再稍稍延續一陣子！

(中時電子報)

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