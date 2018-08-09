安坑輕軌舉辦軌道開工祈福 鋼軌鋪設正式啟動

2018年08月09日 15:23 中時 葉書宏

安坑輕軌的軌道鋪設工程今（9）日舉辦軌道開工祈福及施工說明會，各里里長出席共襄盛舉。（葉書宏翻攝）

三環三線工程在新北市政府與捷運工程局的努力下逐漸實現，除了預定在今年底完工的淡海輕軌以外，安坑輕軌的軌道鋪設工程今（9）日舉辦軌道開工祈福及施工說明會，各里里長出席共襄盛舉。新北市政府捷運工程局表示，此刻起正式進入軌道工程施工階段，為安坑輕軌推動上的一個重大里程，安坑輕軌鋼軌鋪設正式啟動。

新北市政府捷運工程局長趙紹廉表示，三環三線是新北市的重點政策，其中安坑輕軌與三環三線即將完工的捷運環狀線十四張站相連，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，山林景致美不勝收，並完整串聯許多人文特色景點，目前整體計畫工程進度達38.35％。

安坑輕軌軌道工程由統包商新亞建設開發股份有限公司及其團隊俊吉營造股份有限公司負責設計施工，鋪設軌道後許多的建築及電機工程亦將陸續接力施工，勉勵全體團隊能如期如質完工，實現三環三線願景，打造安坑地區的交通新選擇。

新北市政府捷運局表示，安坑輕軌平面段主線軌道採崁埋式軌道設計，鋪設鋼軌採槽型鋼軌，已廣泛運用在城市輕軌交通建設；且配合彈性包覆材，將鋼軌兩側及底部進行支撐及包覆，可達到減噪抗振之效果。此外，平面段主線亦搭配採用植草式軌道以增加綠地，型塑優質環境景觀，使輕軌系統與都市景觀融合為一體，呼應新北市政府推動環境永續發展。

新北市政府捷運局表示，目前三環三線完成進度有目共睹，自102年起新莊線全線、104年頂埔線、106年機場線通車，接續還有107年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一階段、108年淡海輕軌藍海線、110年安坑輕軌、111年淡海輕軌二期、112年三鶯線等陸續完工。三環三線建設自升格以來至107年底建設完成56.8％，里程數增加52公里，車站數增加41座。全數完成後，本市境內捷運路線可達144.4公里，126座車站，將有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」，邁向不同的新北市。

安坑輕軌軌道工程現在已設計完成，正式進入軌道工程鋼軌鋪設施工階段，新北市政府今（107）年將持續積極爭取中央核定萬大-中和-樹林第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規劃報告及汐止民生線綜合規劃報告，完成三環三線路網整體建置。

(中時 )