《搖滾樂殺人事件》釋預告 「滅火器」楊大正首當男一 彭恰恰客串

2018年08月09日 15:14 旺報 廖慧娟

楊大正（左）現實生活中把自己關在私密空間寫歌。（星泰娛樂提供）

歐陽倫（左）在片中愛上飾演「殺人犯女兒」的姚愛寗。（星泰娛樂提供）

宋柏緯與林頤原稱澎恰恰：「幽默傳神到懷疑被唬爛」。（星泰娛樂提供）

電影《搖滾樂殺人事件》今天（9日）釋出正式預告，透露劇中角色關係，片商星泰國際宣布該片「9月14日愛我你會死，全台上映！」

該片由金曲獎最佳樂團「董事長樂團」林大鈞（鈞董）監製、金馬最佳短片《生命狂想曲》得主游智煒執導，集結「滅火器」主唱楊大正、宋柏緯、林辰唏、李亦捷、「八十八顆芭樂籽」主唱李奇明（阿強）、「Trash」吉他手林頤原、「Trash」主唱林志融等知名歌手與年輕演員舞陽、姚愛寗、歐陽倫參與演出。

劇情描述20歲的學生貝斯手娃娃（姚愛甯 飾），接到了一通電話，告知她的爸爸（楊大正 飾）死了。娃娃的爸爸是個殺人犯，她永遠擺脫不了「殺人犯女兒」的身份，但在整理遺物的過程中，娃娃得知爸爸原來是當年傳奇樂團『獨裁者』的成員，與著名主唱小四（宋柏緯 飾）、鼓手脫線（八十八顆芭樂籽主唱阿強 飾）、吉他手黑狗（Trash吉他手林頤原 飾）以及吉他手布蘭卡（舞陽 飾）等人整天練團耍廢，揮霍不屈的青春。

娃娃還發現爸爸跟女友愛莉絲（林辰唏 飾）相知如故卻仍分手殊途，以及樂團經理人（李亦捷 飾）一心想守護的樂團最後仍瀕臨散夥……訊息越來越多，娃娃越發不安……解開父親年輕歲月的拼圖，不但將解開她耿耿於懷的心事，也拼湊出當年一個傳奇樂團跨到兩個世代，經歷4宗命案的始末……

預告中看到魔神仔與愛莉絲一同譜曲創作的畫面，楊大正表示：「新歌寫完會彈給另一半聽，但從未和另一半一起寫歌，因為自己寫歌狀態可能很躁、脆弱，隨時情緒起伏會比較感性，所以我會把自己關在比較私密的空間不被打擾，較不會去波動其他人，否則任何一點打擾都蠻傷身的。」

TRASH林頤原表示：「之前看片段時有看到這個畫面，非常想哭，唱歌或彈樂器給另一半聽，是每個有玩樂器的人會做的事情，都會想要和另一半分享，相信看到這段的人會被打動。」

除了邀集許多知名樂團的主唱與樂手，以及新生代實力派演員外，還邀請澎恰恰特別客串台灣搖滾音樂人朝聖地、樂器行裡的老闆阿通伯，成為全片驚喜之一。

監製鈞董形容：「阿通伯是過去對音樂人特別照顧的樂器行老闆，他知道音樂人沒什麼錢，會算我們特別便宜，前幾年他過世了，這次特別找來澎哥把我們時代的共同記憶詮釋出來，也向阿通伯致敬。」宋柏緯與林頤原皆首次和澎哥合作，林頤原表示：「看到澎哥就很想笑，因為小時候是看他在電視上《鐵獅玉玲瓏》彈吉他，這次是我要彈吉他給他看，一種很微妙的關係。」宋柏緯對澎哥讚嘆不已形容：「澎哥講話再加上臉的表情就很好笑，節奏很特別，猜不出來他是認真還是開玩笑，每講一句話都會讓你懷疑現在是被唬爛還是被用心的對待，那個幽默感是很高端，好厲害！」

(旺報 )