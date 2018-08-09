考駕照交通手勢記不住 他秀超狂筆網友跪著看：忘都忘不掉

2018年08月09日 15:17 中時電子報 林毅

男大生惡搞教科書圖片，讓網友笑翻 (圖／翻攝自Dcard)

就像不少網友分享自己課本的李白、杜甫KUSO圖，交通手勢員也變身調皮的小明 (圖／翻攝自Dcard)

小明很潮 (圖／翻攝自Dcard)

汽車駕照路考前必須先通過筆試這關，但筆試就如同國高中一樣，必須死背念書寫答案，枯燥的過程讓不少人吃足苦頭，其中交通規則手勢真的很容易讓人搞混，該怎麼辦呢？一名男大生在《Dcard》秀出他的絕招，讓不少網友跪著看：「太神啦」。

男大生說自己即將要去考汽車駕照，但從以前考機車的時候，就時常把交通手勢搞混，現場看比書上畫的還好懂許多。他提到老師以前教說「學習就是要觸類旁通」，於是就用上了小學到高中的筆記絕活，把所有死板無趣的圖片，自己補上幾筆加上新註解，變成了人人看到就大笑的「小明系列」。

透過一系列圖片可以看到，全部車輛停止手勢，變成了「小明有問題」；前面來車停止變成「小明又有問題」；右面來車速型更是直接畫上大腿，變成「小明練輕功，飛簷走壁」；左面來車向左轉更是把它畫上大腿和裙子，變成「小明愛跳芭蕾」。

網友看到後也笑到快喘不過氣，直說「這個方法不錯」、「你也太有才」、「這篇可以，會爆」，但不少網友則是表示根本忘記原本的是什麼：「原PO母湯哦」、「我點進來是要找訣竅，你害我笑到什麼都忘了」、「下禮拜就要筆試，你害我全都忘光」、「現在滿腦子都是小明跳芭蕾...」、「這招讓我記很快，但都記到別的東西了...」。

(中時電子報)