台鐵預計10月改點 估調整300多班列車

台鐵預計在10月12日改點，估調整300多列車行車時間。（資料照片）

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台鐵台中高架化和高雄地下化等工程，將於10月通車並啟用12個新車站，台鐵預計最快在10月12日進行年度大改點，推估將有200到300多班將調整行車時刻。而台鐵與高鐵共構車站，也將力求15分鐘內台鐵一定會有北上、南下列車各1班，讓民眾趕得上接駁車。

台鐵局表示，這次改點主要是高雄地下化、台中高架化新增車站，增停區間車，也會於部分特定站考慮增停對號列車。不過，由於現在仍在排時刻表，要確認列車停靠時間，目前估計台北車站發車時刻不變，到了中南部才會有變動。

另外，為讓高鐵旅客轉乘更便利，新烏日站、新左營站在高鐵直達車到站後，在15分鐘內台鐵一定會有北上、南下列車各1班，盡量避免發生高鐵到站後剩2、3分鐘，台鐵列車就要發車，讓旅客不用再奔跑趕車。

台鐵表示，改點實施日起一個月內，會接受民眾意見，在不影響整體列車排點情況下，會考慮依民眾意見微幅調整。目前西部幹線每日只有行駛4列次的普悠瑪號，是否要增加班次。台鐵說，這次改點也會納入考量，現有班次絕對不會減少。

另外，台鐵局為提升列車品質，將加速EMU500型電聯車無階化，調整北部區間4列次列車編組運用。將自8月13日起，1028次樹林－汐止及1033次汐止－竹南，及14日起1006次竹南－汐止及1013次汐止－樹林列車，將由12節車廂減少為8節。

台鐵指出，列車車廂減少，可能會影響桃園到台北通勤的乘客，提醒民眾候車時，要在8車以前候車；因應車廂數減少，開4101次宜蘭往北湖及4156次北湖往蘇澳區間車2列次。

(中時 )

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