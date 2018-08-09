影》尋寶人堅信 百慕達三角下發現外星太空船

2018年08月09日 15:24 中時電子報 楊幼蘭

百慕達三角曾發生無數飛機與船隻失蹤的神祕事件，有人認為，這是外太空不明飛行物所致。而最近一名尋寶人聲稱，他在百慕達三角打撈時，發現了外星太空沉船。他認為，這是首度發現外星人幾千年前曾到過地球的證據。

據《每日郵報》（DailyMail）9日報導，長久以來，探險家米克羅（Darrell Miklos）一直利用摯友已故美國航太總署（NASA）太空人庫珀（Gordon Cooper）製作的祕密地圖，用來尋找加勒比海下的海底沉船。

而近幾個月來，米克羅的團隊有了可能震驚世人的發現。他利用庫珀1960年代整理出來的地圖，辨識出加勒比海有超過100個磁「異常」，於是潛水到巴哈馬附近，找尋可能的古沉船。

結果米克羅和團隊在靠近巴哈馬的百慕達三角發現了不明沉沒物（unidentified submerged object，USO），只見這個大型圓頂狀物體有水平圓柱狀物凸出，而團隊中的地球物理學家認為，覆蓋這些物體的珊瑚看來已有超過5000年歷史。

令人訝異的是，在當地極度湍急的水流中，別說珊瑚要長得這麼大片，就連成長幾乎都不可能。也因此，米克羅與團隊認為，下面一定有龐大的物體。

現年55歲的米克羅說，他和團隊想把這外星太空船打撈上來。他並表示，它十分龐大，材質一點也不像沉船，也與自然形成的物體截然不同。

這些水平結構長300英尺（約91米），大概和美國足球場一樣長。此外，他們還在主沉沒物旁發現既奇特，又無法解釋的物體，而上面都覆蓋著厚厚的珊瑚。

太空人庫珀生於1927年，卒於2004年，生前篤信有外星人，並自稱親眼看過UFO。米克羅說，庫珀告訴他，世上許多先進技術都是從外星傳來的。

(中時電子報)