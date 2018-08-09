國發會：下半年經濟成長關鍵在內需投資

友善列印
中時

行政院今天聽取國發會「2018經濟情勢回顧及展望」。賴揆裁示，台灣經濟已經走出停滯，顯示政府推動經濟轉和改善投資還應已經顯現成果。國發會副主委鄭貞茂表示，今年7月份進口金額，年增率高達20.5%，其中機器設備進口超過17%，投資的確有復甦，而且有加速成長的跡象，未來投資狀況將是下半年台灣經濟能不能再往上調的重要關鍵。

賴揆表示，今年上半年經濟成長率達3.16%，已連續4季達3%以上，上半年失業率平均為3.66%，是近18 年來同期最低；商品出口已連續7季維持雙位數成長；股市站上萬點已逾14個月，經濟表現亮眼，顯示政府致力推動經濟轉型、積極改善投資環境，成果已逐漸顯現。

國發會經濟發展處長吳明蕙在院會後記者會中表示，依照主計總處、央行、中央研究院等機構預測，下半年經濟成長率較上半年趨緩，主要是出口動能受美中貿易保護主義升高、美國對伊朗制裁導致原油及大宗商品價格可能上揚等因素，出口動能趨緩，所以內需將是驅動台灣下半年經濟成長的主要引擎。

國發會副主委鄭貞茂表示，政府或民間投資金額在下半年都會陸續發生，投資情況將是台灣經濟成長能否上調的關鍵。另外，外界關注台灣半導體產業是否會受到美中貿易戰波及？鄭貞茂說，目前並未看到半導體列入被課徵關稅對象，但如果美國對中國半導體有技術限制，對台灣來講不是利空因素反而是有利的。

(中時 )

桃園》楊麗環發退黨聲明　陳學聖… 在臺行蹤不明外勞逾5萬人 監察院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。