國發會：下半年經濟成長關鍵在內需投資

2018年08月09日 15:19 中時 張理國

行政院今天聽取國發會「2018經濟情勢回顧及展望」。賴揆裁示，台灣經濟已經走出停滯，顯示政府推動經濟轉和改善投資還應已經顯現成果。國發會副主委鄭貞茂表示，今年7月份進口金額，年增率高達20.5%，其中機器設備進口超過17%，投資的確有復甦，而且有加速成長的跡象，未來投資狀況將是下半年台灣經濟能不能再往上調的重要關鍵。

賴揆表示，今年上半年經濟成長率達3.16%，已連續4季達3%以上，上半年失業率平均為3.66%，是近18 年來同期最低；商品出口已連續7季維持雙位數成長；股市站上萬點已逾14個月，經濟表現亮眼，顯示政府致力推動經濟轉型、積極改善投資環境，成果已逐漸顯現。

國發會經濟發展處長吳明蕙在院會後記者會中表示，依照主計總處、央行、中央研究院等機構預測，下半年經濟成長率較上半年趨緩，主要是出口動能受美中貿易保護主義升高、美國對伊朗制裁導致原油及大宗商品價格可能上揚等因素，出口動能趨緩，所以內需將是驅動台灣下半年經濟成長的主要引擎。

國發會副主委鄭貞茂表示，政府或民間投資金額在下半年都會陸續發生，投資情況將是台灣經濟成長能否上調的關鍵。另外，外界關注台灣半導體產業是否會受到美中貿易戰波及？鄭貞茂說，目前並未看到半導體列入被課徵關稅對象，但如果美國對中國半導體有技術限制，對台灣來講不是利空因素反而是有利的。

(中時 )