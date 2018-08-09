優惠大學生返校 高鐵車票周六開賣

2018年08月09日 15:23 中時 王思慧

台灣高鐵今宣布，考量大學生返校需求，9月7日至16日將推出「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的5折、7折或8.5折車次外，每天南下、北上再提供各一班指定車次優惠。這段期間共增20班次，大學生標準車廂對號座5折優惠，8月11日凌晨零時起陸續開放購票。

高鐵公司提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現，持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額50%違約金。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，均可透過「T Express」行動購票App、全國超過一萬家與高鐵合作便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期的學習。

此外，台灣高鐵公司現正推出「天天搭高鐵 天天免費閱讀3小時」活動，提供Hami書城「定點隨身讀」免費服務。旅客只需拿起行動裝置掃描各車站內上網台貼紙、燈箱廣告、《TLife》台灣高鐵車上刊物當中「高鐵企業快訊」頁面下「定點隨身讀」QR code，並連結下載「Hami書城」APP後，免註冊、免登入即可利用乘車時間，輕鬆閱讀及下載好書3小時。

「定點隨身讀」內容多元豐富，包含8家主要報紙以及主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域近6千本熱門電子雜誌與電子書，都可免費恣意暢讀（本服務每日以使用3小時為限，逾時系統將自動登出）。

(中時 )