外埔花博園區設施暨展館工程完工 市府送給虎爸最好的父親節禮物

2018年08月09日 15:45 中時 陳世宗

輕食竹棚讓遊客瞭解竹藝工法及感受竹藝工法之美。（陳世宗翻攝）

台中花博吉祥物「虎爸」以「全能農夫」為形象，外埔園區則以農業為設計理念，並設置一座「虎爸農莊」。園區設施暨展館工程已於7月底完工，面積16公頃，有「花」、「農」、「竹」及「水」四大亮點，除花卉與農業，也有竹編及水中步道。

水利局表示，外埔園區為虎爸量身打造，可說是送給虎爸最好的父親節禮物，歡迎大家開幕後踴躍前往欣賞。而花博結束後，大部分設施將保留，結合周遭進行生態農業綜合開發，打造成中台灣智慧農創園區。

外埔園區面積共計約16公頃，以一般居家規劃理念，為虎爸量身打造五大分區，包括虎家莊-廣場外廣場迎賓區(庭院)、豐饒廣場-內廣場活動區(客廳)、漫步水中-生態池綠化區(水生植物展示區)、虎爸農莊-花堡廣場展示區(後花園，竹藝及立體植栽展示區)、食在滿竹歇腳亭-輕食竹棚服務區(餐廳)；同時也規劃智農館及樂農館二棟永久建築物展館，作為虎爸農業技術研究及展示場所。

水利局說明，外埔園區參觀亮點為「花」卉、「農」業、「竹」藝及「水」色，園區竹構造設施使用材質細緻堅韌、富彈性的桂竹及孟宗竹等2種竹材；竹編設施有凹凸、菱形、三角、四角及六角等多樣竹編編法呈現；除輕食竹棚外，遊戲泡泡屋、汙水處理設施外殼、DIY教室頂版等也為竹結構設施，讓遊客瞭解竹藝工法及感受竹藝工法之美。

園區營造「漫步水中」步道，將生態池如摩西分海般一分為二，總長約105公尺，其中水下段約36.5公尺，最低平坦處共設置14個玻璃觀景窗，透過階梯一步一步往水面下走，讓人彷彿置身於水中；此外，鏡面無邊際步道護牆，讓周遭環湖步道與湖邊平台的遊客，可感受水中穿越倒影的驚奇感，以及特殊拍照成像體驗。

水利局說，外埔園區施工過程中就地保留柚子、小葉欖仁、苦楝、木麻黃等31顆原始樹木及部分火龍果，表達對原有土地樹木的尊重；園區內也使用大量竹子，建造過程中碳排放量僅有鋼構2%；部分設施更使用可拆卸重覆使用的桁架材料、太陽能發電預鑄式綠能廁所、設置風力及太陽能景觀燈、園區汙水回收處理再使用量每日可達520噸，打造永續循環的外埔園區。

花博展期結束後，大部分園區設施將予以保留，結合周遭土地，以循環生態模式和豐富多彩的技術類型進行生態農業綜合開發，盼打造成中台灣智慧農創園區，2020世界蘭花會議及國際竹會論壇也將爭取於外埔園區舉辦。

(中時 )