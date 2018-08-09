對岸「狼性」怎來的？ 陸媒揭3歲娃就開始殘酷特訓

對岸升學競爭激烈，為日後順利擠進名校，孩子從小就被送進幼稚園升小學的培訓班調教，激發出狼性的特質。（新華社）

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中時電子報
/綜合報導

狼性絕對是後天培養的！中國大陸升學競爭激烈，家長為讓孩子日後擠進名校，他們被送進幼稚園升小學的培訓班調教，2、3歲就學習用標準答案應付未來的小學面試，久而久之，就學會不誠實說話，而狼性也在此潛移默化中被激發養成。

相對於台灣的教育鬆綁，對岸升學競爭之激烈，遠超出台灣人的想像。對岸的狼性文化表現，並非出於血液中的基因，而是來自從小學習環境的殘酷養成，上海的「牛蛙之殤」即是一個慘酷的縮影。

去年一位上海退休教授發表長文「牛蛙之殤」一文直指，小孩考上四大民辦小學，是「牛蛙（牛娃）」，若沒考上就只能當「青蛙」。為搶進四大名小，孩子從3歲起就得上各種培訓班，以便贏得這場「牛蛙戰爭」。他沉痛地說，不到6歲的小外孫在培育「牛娃」過程中，出現身心失調症狀，令他後悔萬分。

大陸許多稚齡兒童被送入「菁英培訓班」，超齡學習語文、數學、英語、面試技巧、儀容口才等等，在這個培訓班裡，最小的孩子僅有2歲半。新華社記者暗自以家長身分打聽中班孩子的「幼升小」課程時，因為孩子此前沒有上過拼音、英語培訓班，這位老師反覆強調，必須抓緊了，時間不多了，「因為已經荒廢了兩年」。

《聯合報》報導，有些培訓班要求極為驚人，譬如幼稚園畢業前要掌握3000個漢字、100以內加減法和簡單的英語會話，甚至學會基本的中文拼音，而反諸台灣的狀況，教育部要求小學畢業也不過是2700個字。

其實這種揠苗助長的學習模式，對家長和孩子都是無比的負擔。一位南京家長形容說，帶孩子參加幼升小考試，「比自己參加高考時還要焦慮」，孩子也是壓力超大，「連說夢話也在講英語，還會夢遊要找老師。」

比較令人關注的是，為了小學面談過關，針對知名小學入學的「幼升小」培訓班還教導孩子如何做表面功夫和造假。安徽合肥一家培訓機構人員就說，「我們會重點教寶貝怎麼表現自己，以便更好地獲得老師的關注和喜歡。」有些幼升小的補習班老師直接教孩子「不說實話」，他們反覆提醒小朋友，要先背好「標準答案」，回答提問一定要說「好的一面」。「不能告訴老師自己愛看動畫片、玩遊戲，不能說自己的外號是『小霸王』、『小淘氣』……」。

一位曹姓家長認為，雖然孩子也可以就近進小學，但孩子將來總要面臨中考、高考。「中考就是一道坎。倒在坎下的，可能就是不一樣的人生」。在這樣的養成過程中，對岸的孩子才2、3歲就已開始特訓，學習18般武藝和社會的世故，狼性的特質就在無形中也被徹底激發了！

(中時電子報)

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