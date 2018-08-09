超人女友「露易絲」死因出爐 家人坦言：不可恥

在《超人》中飾演女主角路易斯的瑪歌特姬黛，最終被警方證實自殺身亡，死因為用藥過量及酒精中毒。(達志影像)

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中時電子報

多次翻拍成電影及影集的《超人》，其中最讓人印象深刻的男、女主角搭檔，莫過於男星克里斯多夫李維與瑪歌特姬黛(Margot Kidder)，而繼2004年克里斯多夫因心肌梗塞過世後，今年5月，瑪歌特也在家中驟然離世，享壽69歲，如今死亡原因調查出爐，雖一度懷疑她死於流感，然最終證實了瑪歌特乃自殺身亡，令人不勝唏噓。

瑪歌特姬黛於今年5月爆出死訊，當時有報導指出，她死前4天上電台節目時透露自己患了重感冒，不僅臥病在床還每一個半小時就嘔吐一次，因此當時警方懷疑她死於嚴重流感，然今TMZ報導，警方最終調查結果出爐，瑪歌特乃自殺身亡，驗屍官表示她致死原因是使用藥物過量加上酒精中毒，然未透露她使用的是何種藥物。

據悉，瑪歌特生前受躁鬱症所擾，1996年病情嚴重時一度無家可歸，之後她也致力於推廣心理健康，無奈最終仍輸給心理疾病，她的女兒瑪姬(Maggie McGuane)接受美聯社訪問，坦言接到母親發言人電話時，已知她是自殺，如今真相公諸於世，感覺鬆了口氣，也透露家人們都認為應該對關心此事的人開誠布公，對於瑪歌特的死因並不感到可恥。

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(中時電子報)

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