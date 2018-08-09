傅達仁安樂死 子傅俊豪：他走都要自己選時間！

傅達仁今年6月在瑞士接受安樂死。（圖／翻攝自臉書）

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傅達仁六月初在蘇黎世以安樂死結束自己的生命，至今兩個多月，傅達仁遺孀與兒子傅俊豪在辦完傅達仁後事後，今（9日）首次公開露面，他表示，爸爸生前致力推行安樂死，為完成爸爸的遺願，將力推「中選會公投安樂死善終連署」，第一個門檻只要有28萬人次連署，便能合法舉辦公投。

傅俊豪表示，爸爸傅達仁在60歲那年生下他，從小爸爸有感自己晚年得子，一天到晚在他面前講說自己將死，而他從10歲開始便做好父親隨時會走的心理準備，2年多前父親在得知自己罹癌後，便下定決心要以安樂死結束自己生命，一開始家人無法接受，但父親執意要完成這件事，為了轉移傅達仁想安樂死的念頭，家人不停找事給他做，要他寫自傳、出畫展，但每次做完這些事之後，便又會勾起傅達仁想安樂死的念頭，最後只好搬出兒子傅俊豪的婚宴為由，在三周內籌備、完成婚宴等，甚至連「抱孫」的藉口，依舊無法喚回他想安樂死的決心，最後只好陪伴他到蘇黎世完成他的遺願。

傅俊豪憶起父親在「尊嚴屋」時，原本想要在一點鐘結束自己生命，因傅達仁不喜歡「單數」，堅決要在12點58分完成自己生命，在接獲「尊嚴」工作人員的最後一杯藥水，喝完第三口時時間是12點56分，家人餵他喝一口水後，他便倒在兒子傅俊豪的懷裡死去，當時時間竟是12點58分，令家人覺得很不可思議，「連走的時間都由自己決定」。

Po完最後一則貼文後，臉書私人帳號便被管理中心更改為「紀念帳號」，改由臉書管理中心負責管理該帳號，令家人感到不解，後來向臉書管理中心提出恢復帳號申請，卻要求家人要出示「繼承」證明，繁複的手續至今都無法恢復帳號。

(中時 )

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