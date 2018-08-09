花蓮縣107學年度國民中小學校長佈達典禮暨榮退校長歡送會

2018年08月09日 15:45 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁與全縣新舊任校長合影，期勉在教育崗位上不悔地教誨。（范振和攝 ）

花蓮縣政府9日舉辦花蓮縣107學年度國民中小學校長佈達典禮暨榮退校長歡送會，縣長傅崐萁頒發3位榮退校長「功在教育」匾額，感謝數十年來為莘莘學子的付出，更期勉新任校長承擔責任，帶領花蓮教育向上提升。

「教育事業，春風化雨！」傅崐萁除了感謝校長們長期栽培國家幼苗外，也表示整體教育環境，挑戰日益增加，人心不古、世風日下，，仍要傾全力維護花蓮社會善良風俗，期盼每一位新任校長堅持初衷，攜手打造花蓮學子的未來。

他也提及，教育扎根一點也不容敷衍，教育希望工程公費留美計畫，提供花蓮子弟更寬廣的學習空間，讓花蓮的孩子能到全世界最先進的國家，了解世界脈動與發展，未來也將推動師長寒暑假出國進修，期盼大家與時俱進，培養國際觀，為花蓮教育開創燦爛新格局。

傅崐萁除了頒贈榮退校長匾額外，也頒發校長聘書由秀林國中校長代表劉上民接下，會後並與所有新舊任校長合影，場面和諧。此次退休校長包括豐山陳宥臻、志學陳建明、平和李思明等3位國小校長。而續任的國中校長包括，秀林劉上民、自強唐惠珠、玉東鐘協衡、三民鄭健民等4人，而新任校長是東里吳盛正。

至於國小校長部分，續任的有，信義薛明仁、宜昌李國明、稻香孫東志、豐裡張佩玉、月眉廖仁藝、富世梁衍忠、崇德黃麗花、明利熊湘屏、萬寧董華貞、卓楓高玉樹、崙山周中琪、立山川夏蓮、太昌梅媛媛、觀音陳慈芳、紅葉陳月珠。調任的有，中華江政如、吉安孫承偉、明恥陳俊仁、復興楊琇惠、康樂蔣淑芳、北昌陳俊雄、奇美賴健雄、樂和趙振國、舞鶴曾淑珍、富源蘇連西、志學陳立輝、平和高麗卿、豐山陳俊能、水璉呂俊宏、鳳林李國清、鳳仁羅文玢、見晴高金山、北林朱天德、林榮鍾肇憲。新任的有，學田賴幸暘、東里謝易成、長良謝燕惠、卓清鄭嘉毅、卓樂陳力、和平艾石生。

(中時 )