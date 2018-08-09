在臺行蹤不明外勞逾5萬人 監察院糾正內政部移民署

2018年08月09日 15:45 中時 鄭舲

截至今年6月底，在臺外籍勞工人數為68萬9824人，其中有5萬1404人行蹤不明，自2007年以來逐年呈上升跡象，監委擔憂是否有幫派化、組織化趨勢，形成社會治安隱憂。經監委李月德、陳慶財、章仁香、楊美鈴調查後，今日監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員會聯席會議審查通過，糾正內政部移民署。

糾正案文指出：內政部移民署雖自2012年7月起結合相關國安單位共同執行「祥安專案」，以加強查處行蹤不明外勞，但因未能依據前一年度執行狀況妥適訂定該專案各項查處目標值，導致各國安單位之查處量未能全面發揮。近2年外勞行蹤不明發生率雖有略降，但在臺行蹤不明外勞總人數已逾5萬人，且仍未呈下降趨勢；另外，移民署對於非法雇主及非法仲介查察不力，或無法掌握確切事證，導致移送案件經地方勞政主管機關裁罰率偏低，均核有怠失。

調查報告並指出，對於查獲之在臺行蹤不明外勞，得依《入出國及移民法》處以逾期居留罰鍰，若涉及非法工作，另得依《就業服務法》相關規定處以新臺幣3萬至15萬元罰鍰處分，不過由於現行實務上裁罰未能落實核處或執行，弱化相關法規對於不法行為嚇阻力，勞動部與移民署均應積極研謀改善措施，以強化執法成效。

另外，近年來國內行蹤不明外勞人數持續增加，並引發治安隱憂，雖以目前有關機關掌握資訊，暫無組織化情形，但依內政部警政署統計資料，在臺外勞犯罪比率已有增加，其中以公共危險、毒品犯罪等最多，另有部分外勞被山老鼠組織吸收，法務部、農委會、移民署及警政署應注意加強防範。

(中時 )