全聯廣告引爭議…外省伯是殷海光？ 基金會：故居曾被勘景

2018年08月09日 15:40 中時電子報 林郁庭

2018 全聯中元影片 初衷說明（影/pxmartchannel YouTube）

全聯中元節廣告共釋出3支影片，強調談的是「感恩」與「感念」的價值觀。但是網友仍認為廣告中是在影射政治歷史，其中第二支老人篇的外省老伯伯，猜想原型是戒嚴時期台灣自由主義代表學者殷海光。對此，殷海光基金會聲明，否認該名外省老人是殷海光。

全聯今年再度延續農曆七月是好事月的理念，以創意手法讓好兄弟現身說法，推出老人篇（外省腔）與青年篇（台語）廣告，道出好兄弟接受大眾幫助後感恩的心情，全聯強調中元節廣告絕無影射任何歷史人物、事件。不過，眼尖的網友仍提出不少聯想，猜測第2支廣告中的外省老伯，原型應是戒嚴時期受迫害的學者殷海光。

「財團法人紀念殷海光先生學術基金會」透過臉書表示，製作單位曾來殷海光故居勘過景，提出商借故居的要求，但因殷海光不近神佛，離中元節等祭拜較遠，「基於謹慎，當初我們提出了比較嚴格的限制條件」，最後製作單位沒借用殷海光故居。

廣告中的外省伯伯說道，大家準備美鈔、德國香腸及汽泡水，「我還是頭一次吃到這個洋玩意東西」，對此基金會表示，廣告中的外省老伯伯是殷海光先生的猜測是個誤會，「殷海光先生受到五四運動影響很深，無論是在飲食上與生活方式上都對「西式」並不陌生。最顯著的差異，殷海光先生不到五十歲就因病去世，跟原來的設定相差甚遠，所以廣告中所指的，大概不是殷海光先生」。

不過，對於製作單位深藏的用心，基金會在此表達正面態度。認為「歷史應該被正面看待、正面討論，社會的變遷與時間的流逝會讓事件與人物的評價有所轉變，而我們要做的首先是先忠實保留這些史實、用心詮釋他們的言論與精神，並且保證能隨時被當代的或後世的人檢視」。廣告因抗議而被撤下，基金會表示遺憾，但因此引發大眾對殷海光先生的關注，基金會也樂見其成。

(中時電子報)