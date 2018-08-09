全聯廣告引爭議…外省伯是殷海光？ 基金會：故居曾被勘景

全聯廣告引爭議…外省伯是殷海光？ 基金會：故居曾被勘景。（圖/翻攝自影片）

友善列印
中時電子報
2018 全聯中元影片 初衷說明（影/pxmartchannel YouTube）

全聯中元節廣告共釋出3支影片，強調談的是「感恩」與「感念」的價值觀。但是網友仍認為廣告中是在影射政治歷史，其中第二支老人篇的外省老伯伯，猜想原型是戒嚴時期台灣自由主義代表學者殷海光。對此，殷海光基金會聲明，否認該名外省老人是殷海光。

全聯今年再度延續農曆七月是好事月的理念，以創意手法讓好兄弟現身說法，推出老人篇（外省腔）與青年篇（台語）廣告，道出好兄弟接受大眾幫助後感恩的心情，全聯強調中元節廣告絕無影射任何歷史人物、事件。不過，眼尖的網友仍提出不少聯想，猜測第2支廣告中的外省老伯，原型應是戒嚴時期受迫害的學者殷海光。

「財團法人紀念殷海光先生學術基金會」透過臉書表示，製作單位曾來殷海光故居勘過景，提出商借故居的要求，但因殷海光不近神佛，離中元節等祭拜較遠，「基於謹慎，當初我們提出了比較嚴格的限制條件」，最後製作單位沒借用殷海光故居。

廣告中的外省伯伯說道，大家準備美鈔、德國香腸及汽泡水，「我還是頭一次吃到這個洋玩意東西」，對此基金會表示，廣告中的外省老伯伯是殷海光先生的猜測是個誤會，「殷海光先生受到五四運動影響很深，無論是在飲食上與生活方式上都對「西式」並不陌生。最顯著的差異，殷海光先生不到五十歲就因病去世，跟原來的設定相差甚遠，所以廣告中所指的，大概不是殷海光先生」。

不過，對於製作單位深藏的用心，基金會在此表達正面態度。認為「歷史應該被正面看待、正面討論，社會的變遷與時間的流逝會讓事件與人物的評價有所轉變，而我們要做的首先是先忠實保留這些史實、用心詮釋他們的言論與精神，並且保證能隨時被當代的或後世的人檢視」。廣告因抗議而被撤下，基金會表示遺憾，但因此引發大眾對殷海光先生的關注，基金會也樂見其成。

(中時電子報)

殷海光基金會完整聲明。（圖/翻攝自殷海光故居 - 財團法人紀念殷海光先生學術基金會經營管理 粉專）

只有三天！全聯完整版影片曝光 網友狂問「她是誰？」
比全聯更爭議！26年前可怕廣告急下架 最後的小女孩到底是...
全聯廣告藏梗？廣告小妹批衝康奧美 作家溫朗東罵翻
花蓮縣107學年度國民中小學校長… 消基會檢測糖果添加物 近五成含…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。