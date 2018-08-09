慨！KMT吉祥物設計比賽 反映國人包容創意雅量仍不足

2018年08月09日 15:37 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部於6/15舉辦的吉祥物設計比賽，在百餘件作品中選出十強並在8/6開放網路票選，但目前獲得最高票的7號作品卻引來網友酸聲連連，對此，國民黨青年部主任翁紹輝提醒，民眾應該要有包容、接受創意的雅量。

近日，國民黨青年部為了翻轉國民黨的形象，舉辦了吉祥物設計比賽，日前邀請網友進行第二階段網路票選，預定在9/2舉行全國總決賽選出冠軍及頒獎。其中獲得1.2萬高票的第7件作品引起極高討論度。設計師表示，此次設計強調的是清新活力，所以選擇象徵有朝氣的雞來做設計，並想讓它看起來更逗趣且接近年輕化，所以決定讓人穿著雞的服裝，充滿精力的奔跑著，也象徵國民黨帶著台灣不斷向前邁進。許多網友表示設計逗趣、活潑會全力支持，相對地也釣出不少酸民罵聲不斷，甚至有人認為這是民進黨內奸故意設計出來惡搞國民黨的形象。

國民黨青年部吉祥物設計的全國10強作品。(圖/翻攝自國民黨青年部粉絲團)

沒想到原本出發點良好的設計比賽，卻引來如此大的熱烈討論，國民黨青年部主任翁紹輝認為，評選機制本來就是公開的，而且審美觀見仁見智，我們不應該將自己的想法試圖套用在所有人身上，改變中的國民黨應該要突破同溫層，並且國人要有包容、接受創意的雅量。

創意本來就不該被設限，應該要以開放的心及眼光去接受、欣賞，一個單純的吉祥物設計比賽就反映出國人包容創意雅量仍不夠，這絕對是所有人值得省思的問題。

(中時電子報)