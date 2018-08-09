馬如風告別式 李興文：脫下衣服去修行了

2018年08月09日 15:42 中時 洪秀瑛

江宏恩安慰馬如風的遺孀。（盧禕祺攝）

白家綺（左）及葉家妤。（盧禕祺攝）

唐美雲。（盧禕祺攝）

李之勤（左）及梁佑南。（盧禕祺攝）

蕭大陸及侯怡君。（盧禕祺攝）

李興文。（盧禕祺攝）

雷洪。（盧禕祺攝）

馬如風揮別人生。（盧禕祺攝）

馬如風上月29日在南投民宿因心血管疾病猝逝，享壽65歲，家屬今在基隆殯儀館舉行告別式，昔日在民視合作藝人皆到場致哀。江宏恩曾在電視劇《家》、《大姐當家》、《再見阿郎》和馬如風合作，覺得他身體一向硬朗，聽到消息很惋惜。江宏恩說馬如風是很提攜後輩的人，與他相處不會有壓力，是一個好好先生，最後一次在導演忘年會飯局見面碰頭。

雷洪說，馬如風離開冥冥之中有徵兆，殺青前看到報紙登他之前曾中風有關心，他說「沒啦，只是不舒服」，雷洪要他不要鐵齒，要趁空檔去健康檢查，沒想到就發生憾事。唐美雲難過頻落淚，少了一位很棒的演員，「他常開玩笑，從電影拍到電視，人生如戲，走得這麼突然，才是真的人生如戲」。

侯怡君和蕭大陸一起來，她說「這一次很難相信他已經離開，他就是很好的長輩，也很願意提攜後輩，是圈內非常好的前輩，希望他一路好走」；一直把馬如風當作老大哥的柯叔元表示事發當時不在台灣，到現在仍敢不相信馬如風過世消息。

李興文曾在《斷掌順娘》與《風水世家》和馬如風合作，馬如風敬業精神永留心中，兩人曾相約見朋友也成最後的遺憾，他說馬如風脫下衣服去修行，祝福他在修行路上順風，謝謝他留下典範。

合作《風水世家》的梁佑南說，馬如風熱心教她講台語，在現場不喜歡大家拖時間，喜歡問「好了沒」，也會主動要求對詞，提醒剛才情緒要連貫。李之勤在《幸福來了》第一次與馬如風合作，表示他演戲像生活，人生最後一段旅程在高點結束，是苦難中的恩典，希望這可以安慰到他的家人。

白家綺丶葉家妤姊妹數度哽咽，哭得不成人形，感謝馬如風一路教導，白家綺和馬如風合作三檔戲，印象最深就是他總露出陽光燦爛笑容，半夜拍戲看到會很有力量。葉家妤說，他像爸爸一樣，為大家樹立好榜樣，是一個沒有距離感的長輩丶他從不抱怨、沒負面情緒，他離開真的讓人痛心。

(中時 )