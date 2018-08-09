蔡易餘失言風波 國民黨要求民進黨縣長參選人翁章梁表態

2018年08月09日 16:03 中時 呂妍庭

國民黨提名的縣長參選人吳育仁認為對手翁章梁應展現他的態度。（呂妍庭攝）

吳思蓉以嘉義縣新移民關懷協會理事長身分痛批蔡易餘的不當發言令人痛心。（呂妍庭攝）

林于玲和詹琬蓁指蔡易餘講幹話，不只要跟陸配道歉，也要跟嘉義人道歉。（呂妍庭攝）

蔡信典認為硬要分台灣媳婦、台灣女婿，讓人想不通。（呂妍庭攝）

王啟澧認為只有用選票抵制，才讓民進黨徹底反省。（呂妍庭攝）

李國勝指蔡易餘是翁章梁初選總幹事，翁章梁不能迴避，應該出來面對。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘日前在臉書發表「陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已」言論，至今仍餘波盪漾，今9日上午國民黨提名的縣長參選人吳育仁與多位國民黨籍議員要求蔡易餘道歉，因蔡易餘曾是民進黨提名的縣長參選人翁章梁初選競選團隊重要幹部，吳等人也呼籲翁章梁表態，現場並喊出如蔡易餘堅不道歉，年底就用選票制裁歧視陸配的民進黨。對此翁章梁競選辦公室不回應，蔡易餘服務處則指蔡仍還在國外，暫不回應。

今吳育仁與黨籍議員林于玲、詹琬蓁、蔡信典、李國勝、吳思蓉、王啟澧共同召開記者，吳育仁指嘉縣陸配有1萬2985位，已是咱台灣媳婦，也都是台灣之子的母親，都應該給予接納扶持，平等對待，但民進黨長久以來對陸配入籍和工作權充滿敵意和歧視，一再撕裂族群，破壞陸配家庭感情，並散播仇恨給下一代，讓他們「嫁入一家門，還不能成為一家人」，造成家庭和社會很大的傷害。

吳育仁說，像搞台獨被取消青亞奧主辦權，把中共打壓台獨說成打壓台灣，把全台灣都拖下水，再把無辜的弱勢陸配拿來當墊背，還是說是「剛剛好而已」，砲轟民進黨遇事牽拖，漠視基本人權，應該受到譴責唾棄，尤其蔡易餘是嘉縣的立委，也是翁章梁的輔選幹部，翁章梁應展現他的態度，「不好好講，就不配擔任嘉義縣長」。

吳思蓉以嘉義縣新移民關懷協會理事長身分痛批蔡易餘的不當發言令人痛心，「陸配和外配哪裡不一樣？」，怒批蔡易餘長得人模人樣，講的話比畜生還不如，指已有許多陸配發出不平聲音，質疑蔡易餘吃人夠夠，她嚴厲譴責蔡易餘的發言是嚴重歧視，也呼籲全台陸配都要發聲，讓民進黨知道她們的不滿。

林于玲指蔡易餘專門講幹話，但不該用這種方式來打壓陸配，尤其翁章梁曾任縣府社會局長多年，應深知新移民家庭有多弱勢，蔡易餘曾為翁黨內初選總幹事，翁章梁不該表態嗎？詹琬蓁說，不管哪個國家的人嫁來台灣，都該將心比心，一視同仁平等對往，因蔡易餘的言論，讓嘉義人見笑，所以蔡易餘不只要跟陸配道歉，也要跟嘉義人道歉，呼籲蔡易餘敢做敢當，勇敢站出來道歉。

王啟澧認為，台灣自古即是移民社會，民意代表把服務對象分陸配、配外，分藍、綠，服務不能一視同仁，只能用選票抵制，讓這樣的政黨徹底反省。蔡信典說，台灣是多元族群社會，他先民單身渡台，在台娶平埔族婦女組成家庭，不也是陸配，只是先來後到而已，硬要分台灣媳婦、台灣女婿，其心讓人想不通。

李國勝強調，台灣要有是非，蔡易餘的言論多數人不能接受，民進黨怕影響選情下封口令，蔡也出國躲避風頭去了，但蔡是翁章梁初選總幹事，翁章梁不能迴避，應該出來面對。

(中時 )