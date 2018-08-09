關懷老人公益系列活動 讓安養院長者重拾笑容

2018年08月09日 15:45 中時 胡健森

台灣銀髮族越來越多，同時也有許多長者面臨乏人照護的處境，10多名頭城聖方濟安養院的長者及陪同志工，9日前往橘之鄉蜜餞形象館，欣賞「蘭陽鼓擊鼓集」樂團演出、體驗手鼓DIY，以及製作傳統蜜餞DIY，豐富有趣的活動安排，讓長者們開心的度過一上午，也重拾歡樂的笑容。

這場活動是由正聲廣播公司宜蘭廣播電台所舉辦的公益系列活動，今年以「好齡感生活節」以「健康樂活年」為主題，期望能藉由活動內容，帶領縣內銀髮長者一同健康樂活。

陪同參加活動的頭城聖方濟安養院修女李天荷說，感謝這次的安排帶給安養中心的長者們許多歡樂，許多人更是在1個月前就引頸期盼，彷彿孩童時期要去遠足般雀躍的心情，現場不僅有手作活動，還能跟著老師音樂一同演出，真的是非常開心。

「2018好齡感生活節：健康樂活年」公益系列活動，首先登場的是「舞藝全開」社區才藝競賽，歡迎各界才藝社團、社區民眾組隊報名參與，第二系列是「阿嬤的私房菜」競賽，邀請大家將家中祖傳的好手藝拍照或錄影上傳分享，讓懷念的阿嬤手藝、媽媽的好味道留下美好記錄，除了線上分享數列入評分之外，另將邀請專業主廚評比，選出特優與優等兩名，在成果發表會中讓大家品嚐美味，在競賽勝出者還可獲得飯店住宿券、泡湯券及餐券等多項好禮。

(中時 )