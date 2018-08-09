8月13日起死亡登記、健保退保可在戶所一併辦理

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戶政便民服務再加1項，內政部表示，今年8月13日起，民眾在戶政事務所辦理死亡登記時，可同時辦理亡故者健保退保通報服務，衛生福利部中央健康保險署收到戶所通報後，將以死亡日為退保日期，審核無誤即完成退保，讓民眾不必再往返奔波。

根據內政部統計，去年全台死亡登記案件數有17萬2028件，以往民眾在戶所完成死亡登記後，需再到健保署辦理健保退保等作業。這次戶所推出「亡故者健保退保通報」便民措施，以後民眾在戶所即可同時辦理死亡登記及亡故者健保退保2件事情，戶所受理後隔日即會傳送健保署，健保署將以亡故者死亡日為退保日期，審核無誤即完成退保作業。省去民眾在不同機關間的奔波及辛勞。

內政部指出，自2015年7月1日起已建置「戶政事務所跨機關通報健保卡資訊平台」，當民眾於戶政事務所辦理「新生兒出生登記」、「戶籍資料變更，例如姓名、國民身分證統一編號變更及出生年月日更正」及「國民身分證及健保卡同時遺失，申請補發國民身分證」等業務時，就能立即通報健保署一併完成初、換、補發健保卡申辦服務，相當方便。

戶所在今年6月22日起擴大服務對象，增加「初設戶籍登記通報服務」，讓原領有健保卡民眾辦理初設戶籍登記時，可併同辦理換發健保卡。這次再新增「亡故者健保退保通報項目」，透過跨機關無紙化通報機制，提供民眾簡便、省時、省錢的有感貼心服務。

內政部提醒，亡故者如已辦理退保，依附其投保的眷屬，其健保也會隨同轉出，所以應儘速依適法身分辦理健保加保作業，並以轉出日銜接加保，避免影響健保就醫權益。如果無可依附投保的被保險人，則應以地區人口身分至戶籍所在地鄉鎮、市、區公所申請投保。

(中時 )

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