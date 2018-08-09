惡煞討保護費需索無度 慘遭大哥持蛇刀連砍4刀

2018年08月09日 16:01 中時 李文正

汪男等人被捕後，坦承持開山刀砍殺，並主動到地檢署說明案情，交出行凶用開山刀。（李文正翻攝）

北市內湖區何姓毒蟲多次向具有幫派背景的汪姓男子要保護費，汪日前給了2萬元「打發」他，昨天下午何男再次以電話恐嚇汪，未料，汪等人帶著4名小弟，一下車就用蛇刀連砍4刀，直接將何砍成重傷，案經警方調閱監視器畫面，鎖定汪等人，並以電話通知到案說明，4人均爽快坦承犯行，訊後殺人未遂函送法辦。

警方表示，25歲汪姓男子與劉姓等4人都是幫派成員，負責一處工地圍事，日前遇到身上背了3條通緝的何姓毒蟲，何聲稱是地方角頭，恐嚇要借錢，汪等人先給2萬元打發他走，昨天何再度致電要錢，汪立刻招集兄弟，約在成功路一處宮廟旁交款。

昨天下午4點40分，汪等人一下車，就持棍棒毆打，其中一人還丟擲信號彈，持刀連砍4刀，造成何右側手臂、大腿血流如注，嚇得何狂奔逃命，所幸消防隊車輛，剛好演習結束路過案發地，看到一旁還在冒煙的信號彈，立即將何送醫救治。

警方根據車牌號碼，電話聯絡汪等人，4人抱怨何男需索無度，不斷上門騷擾，不給錢就說要跑路費，才帶刀去「教訓」他，警訊後將4人主動配合到地檢署說明，複訊後檢察官諭令飭回。

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(中時 )