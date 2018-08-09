慈濟板橋等5靜思堂 加入社區照顧關懷據點

2018年08月09日 16:03 中時 王揚傑

慈濟健康促進老師教長輩利用彈力帶伸展運動。（王揚傑翻攝）

佛教慈濟慈善事業基金會聯合台北慈濟醫院，利用板橋、雙和、新店、三重和蘆洲等5個靜思堂，響應新北市高齡友善政策，同步成立社區照顧關懷據點，新北市社會局長張錦麗今（9）日參加揭牌儀式，感謝慈濟本著上人慈悲濟世心懷，共同肩負起照顧社區長輩，延緩長輩失智失能，讓長輩能夠在地安老、健康樂活。

聯合揭牌儀式9日上午在板橋大觀路靜思堂舉行，由慈濟基金會慈發處主任呂芳川、台北慈濟醫院副院長徐榮源、板橋區長林敬榜、板橋區里長聯誼會長林華偉、溪州里長王山崎及5個靜思堂負責人一起參加，板橋鄰近社區長輩200多人齊聚一堂，在靜思堂內利用彈力帶伸展手臂、腿部、腰部等，一起動健康。

張錦麗表示，新北市人口近400萬，其中65歲以上長輩有51萬人，超過13％，為了照顧長輩，市長朱立倫推動許多友善高齡的政策，包含老人共餐、社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、公共托老中心、動健康等，甚至還幫7萬多位長輩免費配戴老花眼鏡。

張錦麗表示，慈濟在新北市各據點，包含5個靜思堂和49個環保教育站，長期響應市府政策，推動老人共餐和動健康，這次5個靜思堂又一起加入社區照顧關懷據點，使新北市社區照顧關懷據點一口氣增加到251處，讓當地鄰近社區的長輩，能就近一起參加，尤其慈濟又加入醫療照護的資源，發展共照服務，對年老失智失能的長輩更是一大福音。

慈濟基金會慈發處主任呂芳川表示，慈濟四大志業包含慈善、醫療、教育和人文，長期投入偏區弱勢家庭的照顧，這次響應新北市友善高齡的政策，也回應中央長照2.0社區整體照顧的概念，5個靜思堂一起加入社區照顧關懷據點，希望能為新北市的銀髮長輩提供更多的健康促進和具體服務。

(中時 )