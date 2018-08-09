網球》謝淑薇前搭檔彭帥脅迫隊友 遭禁賽處分

2018年08月09日 16:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸網球女將彭帥驚爆醜聞！英國BBC報導，彭帥在2017溫布頓草地網球錦標賽之前，意圖脅迫、買通當時準備和她一起拚溫網女雙的比利時搭檔凡優伊特凡克（Alison Van Uytvanck），違反網球反貪腐規定，遭到禁賽6個月及罰款1萬美元。

網球廉正小組（The Tennis Integrity Unit，TIU）透過聲明稿指出：「彭帥被查到透過強迫，及透過提供經濟回報的可能性，換取搭檔同意在2017年溫網女雙賽事退出，讓她在報名截止後可以更換搭檔。」除此之外，TIU沒有多提供任何資訊。

TIU透露，彭帥的舉動違反「網球反貪腐組織」（Tennis Anti-Corruption Program，簡稱TACP）規定，TACP開宗明義：「沒有人應該直接或間接，試圖或嘗試去操控任何比賽結果或其他事項。」

儘管彭帥的提議遭到凡優伊特凡克拒絕，彭帥後來也沒有出征溫網，但已經構成違反網球反貪腐規定，不過只要她不再觸犯，罰則中屬於緩刑部分的3個月球監及5000美元罰金就毋須執行，最快可在今年11月8日恢復比賽。

彭帥曾和謝淑薇搭檔組成「螃蟹配」，打下2013年溫布頓、2014年法網女雙冠軍，兩人今年2月因為體能訓練師撕破臉拆夥，還在網路上隔空交火。

(中時電子報)