馬卡龍Ｘ牛軋糖！「小茶栽堂」推甜蜜七夕獻禮

2018年08月09日 16:09 工商 劉馥瑜

小茶栽堂全新「紅采系列」禮盒，可依每位消費者需求，自由搭配精典茶品與法式餅乾甜點組合。(圖／業者提供)

小茶栽堂馬卡龍牛軋糖（原味及草莓），內餡有豐富堅果。(圖／業者提供)

小茶栽堂推「囍上加喜」喜餅試吃優惠。(圖／業者提供)

七夕情人節就在下週五（8/17），主打自然栽培茶葉的台灣茶暨糕點品牌「小茶栽堂」，推出以長銷冠軍商品「馬卡龍牛軋糖」等創意茶點，組搭而成的七夕禮盒，並以夢幻粉嫩的外盒包裝，希望呈現愛情的甜蜜感。

業者表示，小茶栽堂今年榮獲法國AVPA世界茶葉大獎肯定，堅持選用無農藥、無化學肥料、無人工香精、無添加劑的100％自然栽培茶葉，並嚴選高品質原料製成法式糕點，打造多款獨具風味的茶食禮盒。

業者指出，2018年最新推出的小茶栽堂「紅采系列」禮盒，外盒採用唯美夢幻的粉嫩色系，柔綴上典雅莊重的醇紅色緞帶，呈現永恆愛情的甜蜜與喜悅，另有「紅鸞系列」禮盒，同樣也是粉色系，均可依每位消費者的需求量身打造，自由挑選小茶經典茶品、馬卡龍牛軋糖與法式餅乾甜點進行組搭。

據業者介紹，「馬卡龍牛軋糖」是小茶首創，結合法式馬卡龍與傳統牛軋糖的創新組合，嚴選法國進口奶油、低溫烘焙西班牙杏仁粉等頂級食材，經專業手感反覆壓摺後，添加入豐富堅果如開心果、杏仁粒、榛果、夏威夷堅果等加強口感，與馬卡龍巧搭出絕妙美味，清甜香脆又軟中帶Q，也因精緻小巧的繽紛外型，「馬卡龍牛軋糖」不僅成為國際觀光客來台的伴手禮，更是小茶法式甜點品項的長銷冠軍。

同時，為祝福已找到幸福的甜蜜佳偶，小茶也推出「囍上加喜」喜餅試吃優惠，即日起於線上填寫喜餅試吃申請表，可以優惠價一次品嚐12款法式餅乾與3款小茶自然栽培茶，相關喜餅優惠方案可電洽門市。

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