幼兒園地震車初體驗 防災觀念從小扎根

新北市消防局和土城區公所9日舉辦地震體驗營，將地震體驗車開到公所，讓民眾感受地震真實威力。（許哲瑗翻攝）

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許哲瑗

新北市消防局和土城區公所9日聯合舉辦地震體驗營，特別將地震體驗車開到公所，邀請在地居民一同感受地震威力。「地震來了！快逃！」一群幼稚園學童坐上地震體驗車，劇烈的搖晃讓大家驚呼連連，土城區長楊志宏表示，希望透過預先的演練，加強民眾防災意識，當災害發生時才能減少傷亡。

活動現場，一群萌娃坐上地震體驗車，各個雙手抱頭、躲至桌面下，消防隊員則從旁協助指導，喊出「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」三大地震避難口訣，讓孩子們的防災觀念從小扎根，土農幼兒園主任鄭琇珠表示，透過地震車真實的模擬，寓教於樂，小朋友都覺得相當新鮮、有趣，能將防災知識牢記在心，地震來時才能鎮定面對。

除了地震車的模擬體驗，現場也配有假人安妮，由消防救護人員親自示範CPR急救教學，配合暑假來臨，同時宣導戲水時防溺措施，並向民眾推廣住警器的應用。

楊志宏表示，台灣位於環太平洋地震帶，地震發生頻繁，人人都應具備防災演練的基本知識，這次特別和頂埔分隊、土城婦宣隊、清水救護義消分隊、清水救生隊合作，提供可模擬一至七級震度的體驗車，讓民眾實際感受地震真實的威力，並向民眾及幼稚園孩童宣導防災觀念，才能在事故發生時冷靜處理，減少傷亡。

(中時 )

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