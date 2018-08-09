全聯廣告藏梗？廣告小妹批衝康奧美 作家溫朗東罵翻

2018年08月09日 16:22 中時電子報 戴安瑋

全聯推的中元節廣告，引發各界熱議，認為廣告藏梗，部落客凡槿（廣告小妹）認為奧美被「衝康」，認為廣告人物隱射陳文成，全聯事先不知情，奧美也不知情，是製作團隊（特別是導演羅景壬）偷渡想法。作家溫朗東也在臉書上po文表示，廣告小妹在沒有證據下，純靠人格可信度做了個設想，他無法認同，

溫朗東並在臉書po文表示，廣告小妹對此事最後下的結論，「轉型正義如果花的是自己的錢，我崇拜你；可是如果欺瞞業主以他人的資源實現個人抱負，老實說，我有點瞧不起。實現理想，請光明正大。」他也不認同。

溫朗東說，錢沒有這麼偉大，公司出錢請你做事，你盡力去做，是為了謀生，也是職業倫理。但公司付錢給你，買得是你的產能，不是你的人格。公司利益跟社會價值產生衝突的時候，你每對公司忠誠一次，就是背叛這個社會一次。

他又說，把公司忠誠視為最高價值的，是黑社會。如果公司汙染土地、損害人體、做假消息、扭曲競爭秩序…你對公司的包容，就是對社會的殘忍；你對公司的每一份忠誠，都是在論證你的卑賤。

網友看了也紛留言說，「大哥你的舉例，是指當公司花錢，買的是你的時間效能，當公司有危害社會時，你的人格不能出賣，更高層次的公眾利益」也有網友說，「正是如此」、「非常認同」。

(中時電子報)