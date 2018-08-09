外遇懷孕謊稱大佛旁遭性侵 聽障婦吃誣告官司

2018年08月09日 16:35 中時 謝瓊雲

聽障婦人瞞夫與人外遇懷孕，竟報警指自己在八卦山大佛風景區遭人強拉進草叢性侵才會懷孕，檢警不敢大意擴大偵辦，過濾監視器仍找不到犯案兇嫌，忙了兩個月卻發現丈夫提告通姦，最後比對胚胎DNA才發現是外遇男的種，怒辦婦人誣告，彰化地院近日審結判處婦人拘役15日。

根據判決書，40歲廖姓聽障婦人外遇珠胎暗結，不敢告訴丈夫實情，但肚子一天天隆起瞞不住，去年9月19日向警方報案，指4月25日下班後騎機車前往八卦山散心，卻在傍晚6點多，在大佛前小徑遭五名壯漢拉進草叢性侵。

婦人指稱，當時一人按住其嘴、一人壓住她膝蓋、另兩人各壓制左肩右肩，慘遭第五名男子強制性交得逞；由於案情內容鉅細靡遺，清楚交代細節，知名大佛風景區內竟發生駭人聽聞性侵案件，檢警不敢大意、依加重強制性交罪嫌偵辦，連日擴大過濾相關路口監視器，卻遲遲未能鎖定特定人口，案情陷入膠著。

正當檢警忙得人仰馬翻，仍毫無所獲時，婦人丈夫在去年11月對她與另名男子提告通姦，檢警恍然大悟，將婦人引產後的胚胎經DNA比對鑑定，果然與外遇男子吻合，這才真相大白。

由於廖婦與丈夫育有兩名子女，但因感情生變早已分房多年，與第三人發生婚外情後為了引產才誣指遭人性侵，檢警雖深感同情但浪費社會資源仍不可取，將她起訴；法官審酌廖女無前科、自白犯罪，且領有重度身心障礙證明，予以輕判。

(中時 )