拍賈樟柯監製新片 歸亞蕾帶上妹妹回鄉尋根

歸亞蕾飾演男主角的外婆。（前景提供）

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歸亞蕾三姊妺與導演。（前景提供）

由影后歸亞蕾主演、名導賈樟柯監製的《拿摩一等》，找來兩度勇奪金馬影后的歸亞蕾，以及多位多次入圍金馬獎的戲骨級前輩，不僅可能憑藉此片再次回到金馬獎舞台，整部片的拍攝對她來說也成為別具意義的尋根之旅。

《拿摩一等》故事發生地在浙江省新市古鎮，正是歸亞蕾父親的出生地，也是她素未謀面的已故奶奶長年居住的地方。歸亞蕾的奶奶幼年父母雙亡後被送到歸家做童養媳，不料36歲丈夫離世，1949年兒子也從上海來到台灣，奶奶長年思子心切卻不得見，常在夢中流淚。1984年兩岸恢復聯繫後，歸亞蕾父親寫信回鄉，終於連繫上自己的妹妹，但母親卻已在兩年前離開人世，兩人終究沒能再與對方重逢。

這次《拿摩一等》拍攝的幾十天時間內，歸亞蕾特別帶上自己的兩位妹妹一起回鄉尋根，不僅第一次見到自己住在新市的表妹，也回到奶奶墓前上香，在新市度過了第一個闔家團聚的中秋節，場面溫馨感人。歸亞蕾二妹歸亞蒂表示：「新市的石板小路、清澈小河、彎彎小橋，如同記憶深處悠遠而熟悉的夢境，親切而溫暖。」這一切也將呈現在本片中，強調出故鄉對個體生命的重要意義。

電影描述一對在上海打拚的年輕男女在結婚前夕逃離都市、回到故鄉新市找尋愛情與生活的答案。歸亞蕾在片中飾演男主角的外婆，成為男主角成長路上重要的引路人。阿年是中國第六代導演，作品曾在柏林影展等重要國際電影節展映，代表作包括《感光時代》、《堵車》等。這次阿年將拍攝地選在新市，正因新市也是他的故鄉，由歸亞蕾飾演的外婆一角，隱約帶著導演自己外婆的影子。

《拿摩一等》由名導賈樟柯、《風聲》導演高群書、《岡仁波齊》導演張楊、《盲井》導演李楊等著名中國第六代導演共同監製，新銳演員楊玏及邱林則飾演男女主角。製片人張釗偉找來了德國攝影師Constanze Schmitt擔任攝影指導，兩人合作的《小城二月》曾在2017年獲得坎城影展短片金棕櫚獎。本片描述一對在上海打拼的年輕男女即將結婚，但物質與精神的雙重壓力終於在大婚前夕爆發，兩人也因此逃離上海、返回男主角故鄉的小鎮，卻意外在故鄉幾代人的集體智慧中找到了生活與愛情的答案。

(中時 )

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