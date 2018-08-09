王淨演強暴戲內衣遭撕開 吐露心情：好像死了一次

2018年08月09日 16:21 中時 徐桐炘

林柏叡（右）與王淨陽台嘟嘴戲，林柏叡覺得有電到。（圖：多曼尼提供）

林柏叡（右起）和王淨、邱宇辰出席《鬥魚》試片會。（圖：多曼尼提供）

電影版《鬥魚》9日舉行媒體試片記者會，今宣佈安以軒擔任聯合監製，片中王淨飾演的小燕子被邱宇辰（毛弟）飾演的豹哥施暴性侵，邱宇辰相當入戲，打到手腫和手腕骨頭移位，原本被要求要撕開王淨的衣服，但他一用力竟撕到內衣，王淨說拍攝前一週就開始夢到黑衣人對自己施暴，現場等戲時也完全不想和邱宇辰說話，她坦言：「拍這場戲好像活生生判了死刑，好像死了一次。」

飾演于皓的林柏叡也是王淨的戲外緋聞男友，在試片前幾天就表示一點都不想看到強暴戲，他還有一場目睹王淨裸背露出被侵犯後的傷痕，「看到她這一段，十分心疼。」談到最印象深刻青澀的愛情，王淨笑說片中一幕看到林柏叡收自己房間海報的時候最印象深刻。林柏叡則說兩人在陽台曬衣服，甜蜜嘟嘴討親那段，要一直互看彼此，眼神又不能飄，「有一點被電到。」

聯合監製安以軒從電影版創作初期討論，更參與投資，她更在最後一場戲和藍正龍、陸明君和張勛傑全部出場，唯一卻少了當年主演中的郭品超，監製柯宜勤表示郭品超其實非常想演出，可惜少年版的于皓在片中身亡，導致無法安排郭品超戲份，郭品超甚至開玩笑自薦想演反派阿豹，飾演阿豹的邱宇辰笑說：「難怪他有在我臉書的劇照下留言。」該片17日全台上映。

(中時 )