洪耀福：九月一日第一波將處理「違紀參選者」

2018年08月09日 16:30 中時 曾薏蘋

民進黨台北市長參選人立委姚文智選情持續低迷，黨內「友柯」者紛紛跳出，民進黨秘書長洪耀福今表示，八月底全國縣市長、議員、村里長登記結束，九月一日起第一波將處理「違紀參選者」；黨紀規定很嚴格，沒有任何模糊空間。

此外，對於「違紀助選」將攸關如台北市民政局長藍世聰等人；洪耀福表示，違紀助選是動態，登記完之後開始有違紀助選狀態，樣態有很多樣化，通常個案處理；違紀是根據個案所犯的情節、狀態，會蒐集資料是個案審視，包括約談程序，給當事人說明，不能不經過說明就判決。

民進黨紀律評議裁決條例第15條規定，違紀助選行為種類包括，公開發表支持非民進黨提名候選人的言論；公開攻擊民進黨提名候選人；擔任或列名為非民進黨提名候選人競選活動有關的職銜；其他損害民進黨及黨提名候選人形象的助選或助勢行為。違紀行為的處分，依輕重種類包含警告、停權或除名。

洪耀福也說，黨內是處理「違紀助選」，沒有「違紀被助選」行為，候選人要讓誰來助選，是政治考量，「我們縣市長本來就是要爭取多一點支持，縣市長候選人容許被非本黨同志助選，縣市長要擴大支持層面」。

不過洪耀福也提醒，「但我們有自己議員，若去幫他黨候選人助選，是否造成本黨同事矛盾，這就是候選人的政治判斷。」

(中時 )