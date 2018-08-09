救救香蕉、火龍果 手搖飲比賽登場

2018年08月09日 16:33 中時 游昇俯

手搖飲料業者用台灣香蕉、火龍果調製飲品。（游昇俯攝）

今年水果盛產，香蕉、火龍果價跌傳聞紛起，農委會農糧署9日舉辦「107年台灣水果手搖飲料比賽」，邀請國內連鎖飲料業者，以國產香蕉、紅龍果開發飲品，用力推銷台灣水果。

今年計有丹堤咖啡、大苑子、鮮茶道、CoCo都可、麗寶樂園及Mr. Wish等6家業者參賽，競賽由評審及現場觀眾試喝，共同評選。比賽結果黃金香蕉組由Mr. Wish獲閃亮吸睛獎，鮮茶道獲百喝不厭獎，大苑子獲沁涼消暑獎；夏日紅龍果組則由Mr. Wish獲閃亮吸睛獎，大苑子獲百喝不厭獎，鮮茶道獲沁涼消暑獎。

每個獎項可獲5萬元獎金，得獎產品於8月20日起，將在獲獎店家據點銷售一個月，再選出銷售冠軍，可獲10萬元獎金。

參賽的手搖飲料公司「大苑子」副理許芳綺表示，大苑子本有販售火龍果飲品，採用彰化二林的農產，目前也和南投、雲林、屏東的蕉農合作，已開發兩支香蕉飲品，預計會在8月中芒果飲品下架時，接替上市。她說，未來除繼續與果農合作，也希望全面採用有產銷履歷農產品。

丹堤咖啡公司副理葉乃嘉則說，這次參賽的火龍果汁是公司首度開發的新鮮果汁飲品，丹堤與彰化有產銷履歷的果農合作，從8月1日上市販售以來，全國110多家門市，已用掉5噸火龍果，成績不錯，預計會一直賣到火龍果產季結束。

農糧署作物生產組組長方怡丹表示，水果與手搖飲料都是台灣之光，台灣國內手搖飲料店就有6千多家，這次合作由台灣優良農產品發展協會居間媒合，讓飲料業者可以不經盤商，直接找到生產者，不僅帶動產地原料需求，因製作飲料常用冰磚、冷凍水果，期望也能帶動水果加工業發展。

屏東縣南州鄉蕉農余致榮表示，今年香蕉受到氣候少雨、天熱影響，因產量倍增而拉低價格，香蕉五月下旬價格最低，產地每公斤只有5、6元，六月下旬回到15、6元，七月初一度來到22元，現在大約每公斤18元，價格已恢復平穩。

(中時 )