導演參與國民法官 易智言憂心：台灣法律教育零 想法不周延

士林地院舉行國民參與審判模擬程序，現場選出6名國民法官與3名職業法官公共同宣判。（李文正攝）

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導演易智言說，他對於法律的知識不足，若要判案會擔心想法不夠周全。（李文正攝）
網紅心理作家海苔熊認為國民參與審判是很好的經驗。（李文正攝）

士林地方法院今（9）日舉行國民參與審判模擬法庭，邀請藝人張庭瑚、導演易智言、作家海苔熊等7人擔任名人影子團，提供對於模擬法庭、人民參與審判的寶貴意見。

其中，導演易智言則說，近年來一直從事法律相關的田野調查，未來將會拍法律相關的戲劇，希望能了解什麼是法律重要的點，對法庭有更深的認識。他說，「台灣對於法律的教育幾乎是零，自己算是知識份子，對於法律知識不夠，如果要判案的話，擔心想法不夠周全。」

另外，專欄作家海苔熊，他覺得國民參與審判，讓原本在電視裡的劇情，真實出現在眼前，是很好的經驗。

士林地院上午進行選任國民法官，總共有221人網路報名，現場報到36名民眾當中，選出6名正選、2名備位，下午進行準備程序，將會傳喚證人，不過，全程都是法院安排的工作人員當充當證人、被告，為了更逼真，身材、打扮都與真實案件相近。

模擬案件是一名女子因缺錢花用，到超商內拿出水果刀行搶，得手2300元，檢察官依持凶器強盜罪起訴，而辯護人則主張，被告是患有精神疾病，且因家境困苦缺錢花用，希望國民法官能夠輕判。

全案明天中午將由3名職業法官、6名國民法官共同討論，並作出判決，對比台下的影子陪審團，與實際案例作為比較，了解加入人民情感的國民法官，判決會比原來的地院、高院法官判決哪一個比較重，明中午會揭曉結果。

(中時 )

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