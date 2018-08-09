北市》綠擬清算挺柯派　陳景峻：黨中央不是這樣指示

2018年08月09日 16:34 中時 林縉明

民進黨擬清算挺柯文哲黨籍人士風波越演越烈，民進黨副秘書長徐佳青昨於政論節目指出，9月1日起黨內將全國盤點，所有違反黨紀的人都會被處分，並點名北市副市長陳景峻也須遵守，陳景峻今下午出席台北河岸音樂季受訪表示，他得到的訊息中央不是這樣指示，陳強調，選舉是一時的，不必搞那麼剛性，應該要柔性一點。

陳景峻指出，黨中央當初樂於他跟藍世聰到北市府協助柯市長，幫人民做事情，這是非常好的事情，現在演變成幫柯市長的人要被開除黨籍，怪怪的。陳景峻舉2000年綠執政為例，當時邀請新黨的郝龍斌擔任環保署長，為什麼用黨外人士可以，我們被人家用替人民做事卻引發那麼大風波，他認為，柯市長做事獲得肯定，對綠營也有加分，這是雙贏的做法。

至於如何認定是否替柯輔選、宣傳？陳景峻說，有時候應該輕鬆看事情，他現在在北市府擔任政務官，自身負責很多市政業務，難免市政宣傳界線有些模糊，但在北市做對的事情對人民是好事，且擔任白、綠及地方、中央溝通橋梁，沒必要肅殺那麼重。

陳景峻表示，政務官要有行政倫理，截至目前北市府、柯市長認真做事得到民意不可否認，黨意、民意落差黨中央應自己去解讀，若綠營議員擔心與柯同台會有黨紀問題，願意幫忙站台輔選。

(中時 )