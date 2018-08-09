影》不受出版業寒冬影響 雅昌展現科技揉合藝術新境界

2018年08月09日 16:36 中時電子報 喻華德

6月24日，金石堂書店城中店結束34年的營業，讓出版業和實體書支持者感到不勝唏噓。中國大陸的出版業同樣也受到網路的衝擊，但是由印刷公司起家的雅昌文化集團，成功結合科技、雲端等技術，提高藝品附加價值，讓藝術透過科技進一步保存暨發揚。此外亦推出精品會員制，讓會員可以獲得整個家族涵蓋所有年齡層的客製化藝術鑒賞教育及服務，成為藝術產業因應網路時代轉型的成功典範。

雅昌藝術中心宣傳片

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪深圳的雅昌藝術中心，館方介紹雅昌是以美術類高階商業印刷起家，透過印刷建立大陸最權威的10萬名藝術家的資料庫，自 2000年開始設立雅昌藝術網，成為中國藝術界最核心網站。也推出「雅昌藝術指數」，每位藝術家自1993年起的所有創作等相關資料都有完整記錄。透過累積大量藝術資料，衍生出新業務形態，包含流動美術館、傳給雅昌（專業影像訂製輸出平臺）、藝術圖書、藝術中心的藝術生態體系。從創作、轉播、交易、收藏、至普及效率均有對應的服務。據點已涵蓋「北上廣深」、杭州、成都、西安、合肥。

館內的藝術圖書館，擁有長50公尺、高30公尺的世界最大藝術書牆。最特別的是位於頂樓的VIP區域，分為包含收錄兩岸故宮館藏的中國美術區、世界藝術區、美術館等，VIP會費人民幣15萬元(約新臺幣67萬元)，限量600人，包含騰訊創辦人馬化騰正是會員。

數位科技的應用則可在VIP區的「發現․養心殿」主題數位體驗展中親自感受。參觀者可戴上VR眼鏡體驗雍正皇帝召見群臣、處理政務、讀書、學習及居住的養心殿建築群。也可以在大螢幕上高倍放大仔細檢視山水畫的細節;除了可以在螢幕上任意旋轉以任何角度骨董觀看數位化後的影像，尚可使用微信小程式，將高畫質數位圖檔收藏或與親朋好友分享。

(中時電子報)