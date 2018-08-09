「大姊來了！」盧秀芳、盧秀燕姊妹同框中天《雙城記》曝密辛

2018年08月09日 16:48 中時電子報 張怡文

盧秀芳自曝大學畢業還向姊拿錢 盧秀燕每月金援5千治裝費

中天電視與上海東方衛視共同製作的談話性節目《雙城記》，本週（8/11）獨家邀請到國民黨台中市長參選人盧秀燕接受主持人盧秀芳、曹景行專訪，暢談從政之路。這也是盧秀燕與主播妹妹盧秀芳首次同框，平時一個忙於服務選民、一個忙於新聞工作，再加上年底選戰在即，兩人笑稱好久沒碰面了，這回還真是托節目的福。盧秀芳錄影前看到姊姊踏進攝影棚，趕緊上前迎接並遞上水杯，盧秀燕邊喝著水邊笑說：「我大概是這個節目最大牌的來賓，主持人親自伺候茶水呢！」盧秀芳趕緊接話，「大姊來了！我對她是敬之、愛之，她還是我的偶像呢！」盧秀燕聽了笑回：「妳確定沒有『恨之』？」感情好的兩姊妹一見面就忍不住一搭一唱的鬥起嘴來。

盧秀燕和盧秀芳及搭檔曹景行三人將在11日「雙城記」節目中同台。(中天電視提供)

盧秀燕過去是新聞記者、主播出身，從政資歷逾20年，立委生涯中曾經18次獲得公民團體評鑑為第一名優秀立委，訪談中盧秀芳不小心口誤將評鑑次數說成了「8次」，盧秀燕忍不住當場對著鏡頭糾錯「更正一下，是18次」，盧秀芳當場笑回「哎呀！講錯了，我回家跪。」不過首次接受妹妹專訪，盧秀燕對妹妹的表現可是讚譽有加，「我覺得她的訪問功力更上層樓了，老實說因為我工作太忙，已經很久沒有看電視了，結果沒有想到，我妹妹現在簡直就像金庸小說裡面的男主角一樣『功力大增』，她已經到了出神入化的程度，我非常引以為傲，以她為榮。」盧秀芳在一旁不好意思地說：「其實我今天只發揮了三成。」

盧秀芳也在節目中透露，在她眼裡姊姊就是個「完人」，「她在家裡亦姊亦母，洗衣煮飯什麼都會做，小時候她還會趁著媽媽睡著後，才爬起來洗馬桶、刷地板，媽媽早上起床總想說怎麼這麼乾淨，其實我們家有一個小精靈（指盧秀燕）啦！」姊姊聽了馬上補充，「還有妳的書桌、文具，我也都有整理。」懂事的盧秀燕不只會幫忙家務，對妹妹也十分照顧。盧秀芳爆料自己大學畢業後，還持續拿了姊姊5年的零用錢，「她是很大方的人，20、30年前我剛入行，報酬也不算差，當時她也是記者，她每個月還給我5000元的零用錢，帶我去買衣服、買化妝品、弄頭髮，都是她出的錢。我跟她出去吃飯從來沒有付過錢，到現在還是啊！所以我很喜歡跟她出門，特別愛黏著她。」

盧秀芳霸氣「脫了」合影！ 姊妹相差13公分竟是這件事造成？

姊妹倆雖然平常工作忙碌，有時久久才能見上一面，但是過去每逢寒暑假不忘相約帶著小孩一起出遊。盧秀芳說：「我們一家人感情非常好，今年她在忙選舉，沒辦法跟我們一起出去玩，所以今年我就把她的小孩帶出去玩，這是我唯一能做的。」訪談結束後，兩人開心合照留影，但168公分的盧秀芳穿上高跟鞋後與155公分的盧秀燕形成有趣的「最萌身高差」，盧秀燕當場發揮大姊本色，要求妹妹「脫了」才能照，盧秀芳馬上聽話打赤腳上陣，回想成長過程，道出姊妹倆身高差距的真相，「小時候我媽媽很忙，我又很愛哭鬧，姐姐常常都當馬給我騎，我印象好深刻，她總是說『妳不要哭，我當馬給你騎，要三圈還是五圈？』長大後她都說是我把她壓矮了。」

盧秀芳以專業新聞人自居，儘管這回訪問的是自家親姊姊，她表示一點也不覺得彆扭，「很感謝《雙城記》提供了一個很好的機會，同時還有曹（景行）老師在，今天訪談的角度更開闊、更多元。只要談到私人問題時，我都會在節目中表示，必須暫離『主持人』的位置，回到『盧秀燕妹妹』的角色，我相信觀眾可以理解的，因為血緣關係是最自然不過的事，不需要刻意六親不認。我會以專業的記者身分，提出觀眾想了解的問題，但同時也能以主觀角度，告訴大家我所認識的盧秀燕是什麼樣的人。」節目內容精采可期，8/11(六)早上8點敬請鎖定中天娛樂台39頻道《雙城記》。

(中時電子報)