台杉案疑涉弊端 監委要查

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國民黨立法院黨團日前爆出台杉投顧公司疑似「假民營、真搬錢」，昨正式具狀赴監察院對國發會、金管會及泛公股銀行董事長等提出舉發。監察委員陳慶財、方萬富、楊美鈴及陳小紅今發布新聞稿表示，政府主導成立之台杉投資管理顧問股份有限公司疑涉弊端，因此申請自動調查。

監委指出，國發會為帶動國內投資能量，提升經濟成長動能，規畫由政府結合民間力量，成立國家級投資公司，爰由行政院國家發展基金、臺灣銀行及工業技術研究院等出資設立資本額1.26億元之「台杉投資管理顧問股份有限公司」，其中政府股份僅占約4成，台杉投顧又100%出資設立資本額僅50萬元之「台杉生物科技股份有限公司」，二家公司分別管理台杉水牛一號(規模46.5億元)、二號基金(59.01億元)，逾半資金是向公股銀行募集而來。

監委表示，輿論質疑政府刻意降低對台杉投顧之持股比例，以規避監督，台杉投顧選任之董事及聘任之經理人有明顯政黨色彩，又台杉投顧及台杉生技資本額偏低，卻管理逾百億元之資金，有欠合理，收取管理費為基金規模之2.5%，遠高於一般行情，而金管會竟配合修改相關規定，大幅放寬銀行轉投資創投事業之持股比例上限，且公股銀行火速配合投資上開基金，投資決策過程不透明等諸多違失，恐為鐽震弊案之翻版。為釐清真相，監委陳慶財、方萬富、楊美鈴及陳小紅申請自動調查。

監委指出，國家級投資公司由政府出資主導，其成敗攸關我國未來產業轉型及經濟成長，但竟傳出規避政府監督、人事任用不當、管理費過高及銀行投資決策不透明之違失。究竟本案政策規劃及執行過程是否過於草率？相關人事任用有無不當？有無違反相關法令規定？均有深入瞭解之必要。

(中時 )

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