《路邊野餐》新生代女星 為新片增肥10幾公斤

郭月飾演《幻土》女主角Mindy。（華策影視提供）

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郭月飾演《幻土》女主角Mindy。（華策影視提供）
攝影指導浦田秀穂（左起）、新加坡演員俞宏榮Peter Yu、郭月、導演楊修華、製片人Fran Borgia.jpg。（華策影視提供）

憑藉《路邊野餐》、《何日君再來》等電影為觀眾熟知的新生代演員郭月，今年再以新加坡電影《幻土A Land Imagined 》入圍盧卡諾主競賽女主角，將和來自法國、英國、羅馬尼亞各國優秀女演員及韓國的金敏喜角逐影后。

郭月畢業於中國戲曲學院導演系，2015年一部小成本文藝片《路邊野餐》展露頭角，當時的《路邊野餐》為了「洋洋」這角色的一段長達三分鐘的獨白，她苦練貴陽方言，她笑説：「我的方言老師就是畢贛導演，相當地道。」除此之外，她還為戲增肥10幾公斤。

這次帶著最新作品新加坡電影《幻土 A Land Imagined》回到洛迦諾國際電影節主競賽，再度踏上這塊熟悉的地方，郭月心情既興奮又激動，她說：「文藝片本來就比較小眾，電影工作者也特別辛苦，但作為演員只有一種初心，用自己的表演和能量，把好的角色和劇本呈現給觀眾！」

《幻土/ A Land Imagined》講述外籍勞工在異鄉的生存與夢想，導演楊修華用奇幻寫實的手法，開場利用一起失蹤案深挖新加坡社會現實問題。郭月飾演的Mindy是一位屌屌酷酷的網吧女服務生，每天的工作就是幫客人開機關機加遞送茶水，偶而來點「特殊服務」。看似渺小的她也同時在這個網吧靜靜的觀察人生百態，有天新加坡演員Peter飾演的警探Lok來到網吧，開始追查這起離奇的失蹤案，懸疑奇幻的旅程就這麼展開。

全片在新加坡和馬來西亞拍攝，郭月體驗到了新加坡的「熱」情和美食，一天吃四頓，肉骨茶、咖哩外加各種甜點，讓她的紋身都差點變形！第71屆洛迦諾國際電影節主競賽有15部入圍影片角逐最高榮譽金豹獎，郭月保持平常心，她説：「能有機會和國際電影工作者交流，看到更多的好片子就已經很滿足，也很感謝評委和電影節的邀請，我會繼續努力！”至於角逐影后，她笑說“ 一笑處之，遊玩心態，入圍就是肯定！」

郭月近期還有許多參與但尚未上映的電影，如田壯壯監製的《花事如期》、日本導演犬童一心的《茉莉旅館》、邱禮濤監製的《何日君再來》、金馬獎導演高群書的《大山來了》也都是接下來令人期待的作品。

(中時 )

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