線上線下結合 天津曬衣節官網註冊就送衣

2018年08月09日 17:56 中時 馮惠宜

「2018年津路夏日曬衣節」三百多家店家一起做春夏服裝大出清。（馮惠宜攝）

已邁入第16年的台中市天津路服飾商圈「2018年津路夏日曬衣節」即將在8月10日到8月12日登場，今年商圈成立T10-天衣無縫服飾outlet暢貨平台同步祭優惠註冊登入就免費送衣，此外，仍維持三萬件下殺50元特價衣出清，也搭配推出露天電影院打造浴缸情人座要一起炒熱買氣。

台中市天津路服飾商圈管委會主委李進祥指出，商圈每年會有兩次的清倉大特價，分別是每年暑假皆舉辦的50、100元均一價「春夏」特賣會，在炎熱的夏天以涼爽的冷氣房，讓民眾有舒適的購衣空間，因此每次都吸引許多慕名而來的消費者前來選購服飾，去年更是三天內創下百萬佳績。

今年因景氣不佳，商圈三百多間店家庫存量爆增，特賣區有超過三萬件衣服供民眾挑選，均一價通通50、100元，並且商圈去年成立T10-天衣無縫服飾outlet暢貨平台同步祭優惠，註冊登入就免費送衣。

這次曬衣節即配合即將到來的情人節，特別在8月11日晚上6點推出露天電影院，在天津路上擺放專業電影設備，播放情人必看電影「我就要你好好的」，並推出全國創舉露天「浴缸情人座」及「沙發情人座」，讓參與的情侶大啃龍蝦披薩大餐、暢飲免費啤酒，讓情侶體驗不一樣浪漫情人節。

(中時 )