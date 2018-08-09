王力宏巡演不忘抽空拍電影 客串《西虹市》帶旺票房

王力宏客串《西虹市首富》。（宏聲音樂提供）

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王力宏主演的大片《古劍奇譚之流月昭明》。（宏聲音樂提供）

王力宏正在舉行《龍的傳人2060》全新世界巡演，仍不忘抽空拍電影，畫龍點睛客串《西虹市首富》，票房飆破22億人民幣。堪稱電影最大亮點的王力宏，讓億萬女性粉絲尖叫，還紅到讓他演唱的插曲「需要人陪」衝到排行榜冠軍，這首2009年的經典情歌在近10年後再度翻紅。

王力宏在先前上映的《無問西東》、加上正紅的《西虹市首富》、還不包括10月1日定檔的《古劍奇譚之流月昭明》，目前已累積超過30億人民幣（約135億台幣）票房，有望成為今年港台歌手演員票房冠軍，王力宏表示：「感謝大家的支持，會繼續努力為遇到很棒的作品做準備！」

王力宏在片中飾演自己，劇情是主角們去聽他的演唱會，他穿著西裝彈鋼琴亮相，演唱電影插曲「需要人陪」，接著站起來唱自己的快歌「不可能錯過你」，底下演員跟著手舞足蹈。每當他出場時，影廳裡毫無例外響起驚呼聲。女主角宋芸樺曾在受訪中說道：「王力宏一直是我的偶像，小時曾幻想過力宏做我未來的老公！」此次王力宏驚喜客串，讓宋芸樺一圓多年的追星夢。

電影《西虹市首富》現正熱映，王力宏新單曲「Crossfire」也於3日正式上線，由他主演的大片《古劍奇譚之流月昭明》已定檔10月1日。

(中時 )

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