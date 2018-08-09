大豐收菜價跌 西螺菜區現耕鋤潮 農民：不敢再求風調雨順

菜農吳志明耕鋤成熟的白菜，他表示今年菜價跌了半年，農民只祈求國泰民安，不求風調雨順了。（周麗蘭攝）

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每年夏季菜價都不低，但最近短期葉菜跌到每公斤10多元，原因是七月初颱風來襲缺菜，不少原本休耕的農民又未雨綢繆，不料迄今連一個殺傷力的颱風也沒有，暑假期間又無營養午餐，七月中旬後菜價跌跌不休，最近更出現罕見八月耕鋤潮。

西螺菜農吳志明開耕耘機犁掉一分多的蚵白菜、白菜，田裡還有A菜、青江菜、白菜、芥菜、小芥菜觀望中。

成熟白菜變成綠肥。（周麗蘭攝）

他表示，8日送去台北果菜市場的油菜還沒拍賣出去，應該是變成殘貨了，天氣很熱又賺不到錢，「該駛嘛是要駛」（該耕鋤還是要耕鋤）。

七月初瑪麗亞颱風來襲，西螺果菜市場平均菜價一公斤漲10元，但菜農自行調節沒種而缺菜，颱風閃離後，刺激短期葉菜農民復耕的欲望。

最近短期葉菜類大量產出，但家庭、學校需求量銳減，菜農採收只有成本，出現罕見八月耕鋤潮。（周麗蘭攝）

吳志明說，夏天蔬菜難種，加上暑假需求量小，菜農種的原本就少，但上次颱風遠離後，菜區到處都有耕耘機穿梭，復耕的菜農多了4、5倍，到現在一個颱風也沒有，也沒大雨，葉菜產量很大，學校沒營養午餐、家庭開伙也減少，每天菜價都跌，預計會破每公斤10元底線。

菜農表示，7月、8月是颱風季，農民就是要跟老天爺拚，颱風季若有收成都不錯，不然就「土土土」，颱風來、 颱風不來，菜農都慘，今年天氣太穩定了，現在去拜拜只講「國泰民安」不講風調雨順了，真的很無言。

(中時 )

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