謝祖武、涂善妮台東「高空約會」 懼高症險發作

2018年08月09日 16:57 中時 林淑娟

謝祖武、涂善妮搭熱氣球約會。（TVBS）

謝祖武、涂善妮搭熱氣球約會。（TVBS）

謝祖武、涂善妮搭熱氣球約會。（TVBS）

謝祖武、涂善妮搭熱氣球約會。（TVBS）

謝祖武、涂善妮主演的TVBS八點檔《初戀的情人》即將在《女兵日記》之後接檔。兩人因應劇情安排， 8日遠赴台東取景拍攝，在熱氣球上進行一場兼具「刺激」與「浪漫」的高空約會。實際上兩人都有懼高症，這次鼓起勇氣升空，一度緊張到爆汗浸溼衣衫，所幸台東夏季的美景如畫，徹底撫慰了兩人的心，瞬間拋開所有緊張感。

謝祖武與涂善妮在劇中飾演夫妻，兩人到台東進行浪漫的熱氣球約會，在高空中緊緊相依，畫面唯美動人。涂善妮為了新戲獻出熱氣球初體驗，開拍前特別緊張，實際搭乘後卻轉為興奮，「熱氣球噴火的時候很刺激，什麼都覺得很興奮，看到太陽射出的第一道光，我覺得好美。」被問及是否會想帶現實中的「初戀情人」來搭熱氣球？涂善妮害羞說：「有可能的話就帶『現任』來，活在當下比較重要，這邊是很值得來的地方，真的很浪漫。」

搭乘熱氣球清晨就得起床，不過兩人臉上沒有一絲疲憊，涂善妮說：「雖然半夜才到（台東），凌晨3點就得起來化妝，但我覺得這邊空氣好、風景美，步調慢慢的，來這邊心情都放鬆了！」涂善妮甚至自備妙招防止懼高症發作，「我有懼高症，就不看下面，我都一直看上面正在飛的熱氣球。」

事實上謝祖武也有懼高症，從得知有高空戲開始，直到拍攝的前一晚，他都還不想接受事實，一度和劇組溝通，試著想以取角度的方式，避開升空橋段。不過正式開拍時，謝祖武還是硬上熱氣球，而且一臉淡定、裝出帥氣模樣。涂善妮也對「老公」的表現讚不絕口，「我看他很鎮定，可能男生都這樣，在女生面前就會比較鎮定，他也說他不怕是因為要陪我。」

搭乘熱氣球飛行有不同的選擇，謝祖武體驗「直上直下」的方式，未來是否想再升級挑戰「自由飛」？他說：「人最重要的是深度，不是高度！」顯然對自由飛仍存有恐懼，謝祖武身邊的人之前都曾經到台東參加熱氣球節，他開玩笑表示：「我是我們家最晚來的，包括我的鄰居、我太太、我的小孩，他們早就來過，可能他們不想帶我來，覺得我很無趣、很乏味。」難得有機會搭乘熱氣球，謝祖武也透過視訊和家人分享喜悅。

(中時 )