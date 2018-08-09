影帝李鴻其各大影展放異彩 《幸福城市》入圍多倫多競賽單元

2018年08月09日 16:59 中時 徐桐炘

演員李鴻其今年主演的作品在世界各地影展大放異彩，主演畢贛電影《地球最後的夜晚》，闖入坎城一種注目單元、紐約電影節，該片也是今年金馬影展開幕片，而他演出的《幸福城市》入圍2018年多倫多國際電影節唯一競賽單元「Platform(站台)」單元競賽片，更是此單元中唯一入圍的華語電影。

《幸福城市》由何蔚庭自編自導，全片用35釐米底片拍攝完成，演員包含高捷、五月天成員石頭、丁寧、劉瑞琪、尹馨、黃璐，更特別找來坎城金棕櫚大奬電影《我和我的小鬼們》的法國女星路易斯葛林柏（Louise Grinberg）演出。

導演何蔚庭2010年首部電影《台北星期天》即奪得金馬獎最佳新導演獎，還曾以短片在坎城影展國際影評人週獲兩獎，他睽違八年後交出新片《幸福城市》，故事主角由一個再平凡不過的男人張冬陵為主，分別找來高捷、李鴻其與新人謝彰穎分別飾演老年、中年與少年時期。

高捷與久未復出大銀幕的劉瑞琪飾演一對怨偶，兩人非常激烈的對手戲，跳脫過往的形象；李鴻其也與路易斯葛林柏有超乎尺度的激情戲，更與顛覆演出的五月天石頭有打到頭破血流的動作場面，也因為這些劇情使得《幸福城市》確定列為限制級電影。該片將於10月26日全台上映。

(中時 )