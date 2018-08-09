姚文智槓上自家人 洪耀福：會告訴他作為一個候選人使命

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民進黨台北市長參選人姚文智選戰打不到對手，卻老是打到自家人，日前競選總部發言人更要黨內「友柯」市議員高嘉瑜退黨，姚文智今也公開認同，隨後引爆高嘉瑜臉書要姚文智辭立委，對於選戰打到自家人開打，民進黨秘書長洪耀福今表示，姚文智是要鼓舞其他候選人，不是用這樣的話，「我會告訴他作為一個候選人的使命」。

洪耀福說，「姚文智的幕僚做這樣發言是不妥當」；「姚文智幕僚也不該做些踰越幕僚的發言」。

洪耀福今也語重心長說，「黨紀是最後手段，不是唯一手段」，黨在選舉過程都要團結，團結方式不是靠黨紀，是靠價值、信仰、路線，任何選戰就像大軍，由候選人帶領往前前進，部隊中難免有人走累不想走、走岔了，領導人是要鼓舞士氣、安慰他，把他勸回來，這才是選戰最重要的，「我相信姚文智有能鼓勵黨內支持者，相信黨的路線是對的，這是姚文智的責任及使命」。

對於姚文智及其幕僚、黨籍市議員，為了柯文哲引爆隔空開罵；洪耀福說，身為姚競選總部總幹事，不願意見到，「我身為總幹事，也要約束發言」。

由於目前有黨籍人士例如藍世聰等人在台北市府任職，公開表態力挺台北市長柯文哲，是否受黨紀處份？洪耀福說，沒有設這個標準，市府任職黨員並未影響黨紀，「若他們的發言是在工作政策辯論，就沒有黨紀的問題，但他們的權利義務跟其他黨員是ㄧ樣，沒有特殊性，也沒有特別待遇。

洪耀福表示，「我們不用預設他們會怎麼做，等被檢舉後，我們在針對行為來處份，思想無罪」；高嘉瑜等黨內同志產生歧異，需要協調，「我身為秘書長不願看見」。

至於何時與高嘉瑜、藍世聰等人溝通？洪耀福說，「隨時都在勸導」。

(中時 )

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