毒殺間諜案後續 美再對俄經濟制裁

2018年08月09日 17:14 中時電子報 江飛宇

美國周三宣布，在確定莫斯科使用神經毒劑暗殺雙面間諜謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒尤利婭(Yulia)後，美國將對俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁。對此俄羅斯駐美國大使館週四出面駁斥，稱美國與英國的指控都是牽強附會。

衛報(the guardian)在週一報導，英國政府準備向莫斯科提交引渡請求，希望俄國交出兩名涉及「索爾茲伯里神經毒劑襲擊事件」的俄羅斯嫌疑人，這起事件除造成前述的父女受傷以外，又造1死1傷的額外傷害。然而幾乎確定俄羅斯會拒絕這項請求，因此另一輪針鋒相對的經濟與外交戰隨之展開。

路透社(Reuters)報導，美國國務院發言人希瑟．諾爾特(Heather Nauert)表示，「已確定俄羅斯使用違反國際法的化學或生物武器，並且對平民造成危急性命的傷害，因此提出對俄國全面經濟制裁。」

一位國務院官員補充說：「俄國違反1991年通過的《化學和生物武器和消除戰爭法案》，制裁的部分將涵蓋涉及國安與戰略的原材料和貨物，受影響的貿易量有可能達到數億美元，取決於俄羅斯的影響力….除非俄羅斯能夠有效保證未來不再使用化學武器，並允許聯合國與其他國際觀察團進行相關調查，否則將在90天後實施第二波更嚴厲的制裁手段。」

然而為了不影響現有的美俄合作計畫，他又說「至於國際太空飛行活動、商業客運航空等項目會予以豁免，將根據具體情況進行審查。」

俄羅斯的經濟確實不振，並可能日益惡化，週四盧布兌美元匯率跌幅超過1％，跌至近兩年來的最低水準。

俄羅斯大使館表示，莫斯科同意繼續對中毒案件進行公開透明的調查，但是這一切俄國無關，美國與英國的要求「都是無理的」。

(中時電子報)