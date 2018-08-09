日本迴轉壽司「壽司郎」台灣2號店 9月6日正式開幕

招牌「海膽海苔包」放上大量智利海膽點綴，每盤售價40元。（徐力剛攝）

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開幕限定「極上鮪魚大腹握壽司」油脂含量豐富，每盤售價40元。（徐力剛攝）

日本迴轉壽司名店「SUSHIRO壽司郎」6月在台開設首間門市，吸引饕客前來嚐鮮，現場人潮絡繹不絕，今日宣布全新2號店落腳台北西門町商圈，「壽司郎 台北中華路店」將於9月6日正式開幕。

「壽司郎 台北中華路店」鄰近西門捷運站，地理位置便利，室內寬敞空間配備6人座28桌，並增設36席吧檯區座位，可近距離觀賞廚師製作料理過程，無論單人用餐或三五好友聚會，皆享賓至如歸感受。

歡慶壽司郎2號店開幕，推出5項期間限定商品，包括「極上鮪魚大腹握壽司40元」、「海膽海苔包40元」、「赤蝦2貫40元」、「鮭魚腹2貫60元」及「赤鯥60元」等，回饋台灣消費者。

壽司郎創始店發跡於日本大阪，目前日本國內總店數超過500家門市，為全日本最大迴轉壽司連鎖店。台灣壽司郎價格親民，平均每盤售價40元起，店內備有130多種餐點品項（包含副餐和飲料）。

日本壽司郎2002年起開發特殊IT系統，每個壽司盤底部裝設IC晶片，藉此監測盤中食物新鮮程度，超過時間立即替換食物，確保消費者每口都能享用如同現做般美味，同時以大數據收集資料，依顧客喜好調整商品種類。店內除配備迴旋轉盤外，也提供「自動送餐」功能，消費者使用平板電腦點餐後，餐點透過高速輸送帶送達顧客面前。

(中時 )

壽司郎提供
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