四分之一男性睪固酮不足 拒當「舉弱男」靠這２招

2018年08月09日 17:20 中時電子報 莊楚雯 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你是否常常覺得疲倦？做事總是提不起勁？甚至記憶力變差嗎？要小心恐怕是因為睪固酮分泌不足！

慘！四分之一男性睪固酮偏低 「舉弱男」年輕化：

睪固酮是男性活力的來源，不只是會影響生理及心理，甚至會導致性功能障礙，根據聯安預防醫學機構分析2015至2017年間，851位健檢男性的男性賀爾蒙資料顯示，台灣男性睪固酮偏低情形逐年攀升，三年來竟增加多達2.8倍，2017年最新數據也顯示，每4位男性就有1位有睪固酮偏低的狀況。

睪固酮會隨著年齡增長而逐漸下降，通常40歲之後會開始產生不足的狀況，也因此常被年輕男性所忽略，但如今睪固酮低下情形越來越普遍，甚至有年輕化的趨勢，這主要是受到「壓力」和「肥胖」所影響，現代人生活壓力大，再加上飲食習慣不佳，導致國人男性賀爾蒙偏低問題日益嚴重。

個案中就有一名22歲王姓男大生，正值充滿活力的年紀，沒想到卻整天無精打采，做什麼事都提不起勁，經過全身健檢和男性賀爾蒙檢測，才發現是睪固酮不足惹的禍！

正常來說，王同學應該是處於睪固酮分泌的高峰期，但王同學睪固酮數值只有3.58，相較於正常範圍的3–10ng/ml，已經是睪固酮正常數值的低標，甚至還低於一般中年男性，原來王同學BMI值高達31.4，已經過重，又有重度脂肪肝問題，是代謝症候群患者，肥胖導致睪固酮偏低，所幸經過運動調整後，睪固酮指數明顯回升，重拾青春活力。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長林美秀表示，王同學是肥胖影響睪固酮偏低的典型案例，因為脂肪堆積會妨礙睪固酮合成，而睪固酮降低又會造成脂肪堆積，形成惡性循環。此外，睪固酮分泌不足，會影響性功能，可能年紀輕輕就變成難以啟齒的「舉弱男」。

重拾男性活力 靠兩招改善：

民眾除了能定期健檢了解自身狀況外，也能透過男性賀爾蒙醫學檢測，抽血進行分析，由醫師提供專業建議進行改善，或是透過自我評估表，判斷自己是否有睪固酮不足情況。

睪固酮低下自我評估表。圖片來源：美國聖路易大學／康健雜誌製表

如果發現自己睪固酮不足，也不必太過緊張，除了尋求醫師專業協助之外，還能從「攝取紓壓、助眠營養素」及「減重」兩方面下手。

1.紓壓、助眠營養素:

像是牛奶、堅果、香蕉或深綠色蔬菜等能幫助紓壓；而香蕉、鮭魚、深綠色蔬菜及奶蛋肉類含有維生素B群及色胺酸，有助於睡眠，民眾能透過攝取食物中的營養素，幫助穩定情緒、放鬆身心，間接改善睪固酮分泌。

林美秀也指出，男性不像女性擁有類女性荷爾蒙的食物，除了能吃紓壓助眠的食物間接改善睪固酮分泌，也能多吃富含鋅及維他命A、維他命D及維他命E的食物，像是海鮮就含有大量礦物質，有助於睪固酮合成。

多吸收紓壓、助眠營養素，有助睪固酮正常分泌。(圖片來源：聯安預防醫學機構提供)

2.減重：

肥胖會影響睪固酮分泌，因此調整進食順序及挑選好的食物，少吃油炸及含糖食物，達到減重效果也能間接改善睪固酮不足問題，另外再搭配運動，增強減重效果，也能有效促進睪固酮分泌，幫助重拾男性活力，但醫生也提醒，運動適量即可，過量同樣會造成壓力，恐怕也會使睪固醇減少。

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(中時電子報)