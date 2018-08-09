七夕來義大皇家酒店大啖「情人節雙人套餐」經典客房免費住！

THE CUT牛排屋推出「情人七夕雙人套餐」，8月17至18日限期供應，雙人價5200元＋10％。（圖片提供／義大集團）

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義大皇家酒店「經典客房」寬敞舒適，旅人來此渡過美好假期。（圖片提供／義大集團）
義大絕美夜景充滿歐洲濃厚風情。（圖片提供／義大集團）

想征服另一半的心，從收服他的胃開始方為王道。迎接七夕到來，義大皇家酒店THE CUT牛排屋推出「情人七夕雙人套餐」，8月17至18日晚間供應，用餐即贈經典客房住宿乙晚（市價5500元）和紅酒乙瓶，美食住宿一次滿足。

期間限定「情人七夕雙人套餐」內含6道美食、2道甜點及飲品，雙人價5200元+10%，首先以「柚香蘆筍鮮蝦佐蜂蜜芥末醬」拉開晚宴序幕，蘆筍清爽口感搭配蜂蜜芥末，多層次口感刺激味蕾;美味湯品「橙香紅蘿蔔濃湯」使用大量蔬菜精燉，補充元氣活力滿分;深受饕客喜愛主餐「羅西尼牛排」，主廚將菲力牛排以奶油微煎著色，上方堆疊香滑鴨肝，再淋上特製松露醬點綴，牛肉軟嫩入口即化搭配綿密鴨肝品嘗，令人欲罷不能。

甜點部分不可錯過「特製巧克力熔岩蛋糕」，一刀切下半融巧克力醬緩緩流出，甜中帶苦滋味佐以綿密蛋糕體享用，屬於成熟大人風味。

館內「Casa Fontana義大利餐廳」不落人後，推出全新「浪漫七夕套餐」，兩人同行2599元+10%。同場加映「情人節開撩特輯」，8月12日前於義大皇家酒店臉書粉絲專頁寫上情侶互撩話語，並tag男、女朋友，有機會免費獲得「愛你一生一世套餐」2客，溫馨夜晚小倆口歡度佳節。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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