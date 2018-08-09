國片《生生》光復新村取景 香港影后讚台中人善良熱情

2018年08月09日 17:22 中時 徐桐炘

溫暖動人國片《生生》由影后鮑起靜首度參與台灣電影演出，展現細膩演技詮釋熱愛直播的網紅奶奶，用樂天幽默的心情面對生命的最後一段100天的路程，更和失去親人的孤單小男孩成為忘年之交，交織成一段笑中帶淚的感人故事，由於拍攝地點都在台中市的光復新村，劇組在拍片時獲得台中市政府的大力支持，導演安邦特別帶著電影中的演員吳至璿、嚴藝文、蔡亘晏到台中市政府進行記者會，謝謝台中市給予的協助。

片中靈魂人物小男孩「生生」是由第一次演電影的童星吳至璿飾演，吳至璿對於首度拍電影，他表示電影拍攝的時間比拍一般短片要長很多，也辛苦很多，有時候會拍到很晚，大家雖然儘管很累卻還是都堅持到收工為止，覺得劇組的大家都好專業，覺得電影要大家珍惜眼前生活，不要為過去感到遺憾，他也提到光復新村漂亮舒適，但蚊子有點多。

「國民媽媽」嚴藝文這次卻是演出鮑起靜的女兒，她表示母親跟女兒之間的角色轉換對她來說不難，情感的揣摩才是一大課題，也希望透過這部片找到療癒的出口，遇到挫折關卡都能找到力量。飾演生生母親的蔡亘晏同樣演出媽媽角色，跟吳至璿也有很多深刻的親情，她表示吳至璿演出很有天分，兩人相處久了其實變得像是朋友般的有默契。

《生生》在去年高雄電影節首映以來，海內外好評不斷，不僅榮登金穗獎開幕片，也入選台北國際兒童影展，甚至在雪梨台灣影展一開賣就瞬間秒殺，安邦導演透露拍攝《生生》動機是因為兒時一段同班女孩過世的經歷，長大後也慢慢理解到原來之所以在他人過世會傷心難過，是因為人與人之間有感情，於是想要做一部電影告訴大家，「我們可以怎麼去面對死亡、甚至怎麼好好告別、好好珍惜感情。」

香港影后鮑起靜雖然很可惜沒有親臨台中記者會現場，不過她還是超敬業又超可愛的特別錄製一段影片，幫大家導覽片中台中的拍攝場景。另外鮑起靜先前也曾透露自己第一次來台拍戲，對於台灣的美食和熱情民眾感到印象深刻，在台中光復新村拍攝時，讓她感覺這裡是個寧靜且高樓大廈不多的地方，比起很都市化的香港有更多不同的面貌，更有種令人平靜的感覺，尤其是這裡的人都很善良，就連計程車司機都會很熱情又熱心的和自己聊天。該片將於31日上映。

(中時 )