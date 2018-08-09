太超值！泰式餐廳開幕祭出七折起優惠

「意思泰」泰式料理即日起至8月15日慶開幕祭出三重優惠，入店消費前第1-5組顧客享7折優惠，第6-10組享8折優惠，第11-20組享9折優惠。（馮惠宜攝）

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台中餐飲市場不斷有新兵報到，四年前首創「藍象廷」泰式火鍋的品華國際餐飲集團，再開新品牌「意思泰」泰式料理，且選擇進駐台中廣三SOGO百貨，慶開幕即日起到8月15日止祭出買千送百優惠，期間入店消費前第1-5組顧客還享7折優惠價，為吸引百貨人潮入店算是折扣超優。

台中廣三SOGO在2018下半年極力拓展餐飲市場，繼引進麻布茶房後，9日再引進「意思泰」泰式料理，這也是品華餐飲集團泰式火鍋、泰式咖哩店後首家結合泰國菜、喝精釀啤酒、火鍋的全方位泰國料理餐廳。

品華國際餐飲集團目前旗下品牌有藍象廷泰鍋、藍象廷泰式火鍋、意思泰泰式咖哩等全國共11家分店，「意思泰」泰式料理集旗下品牌精萃，菜色包括泰式火鍋：泰式火鍋湯頭，以世界四大名湯東央貢與皇室綠咖哩來最作為基底，口味多層次，令人再三回味。

另蝶豆花炒飯更是吸睛，不管在視覺或味覺都讓人印象深刻，其他還包括月亮蝦餅、椒麻雞、涼拌海鮮、清蒸檸檬魚、泰式烤雞…，道道都是經泰國研發主廚精心調製醬料，呈現出 精緻美味。

而精釀啤酒也是該店特色，以來自雪山山脈的水源，加上精選麥芽、啤酒花、優質酵母，精釀出獨特的酒香。

為了讓更多人來嚐鮮，一開幕「意思泰」也祭出三重優惠，即日起到15日，消費滿千送百元抵用券（限下次消費使用），打卡按讚並分享，送送精釀啤酒250ml乙杯。而入店消費前第1-5組顧客享7折優惠，第6-10組享8折優惠，第11-20組享9折優惠。

(中時 )

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