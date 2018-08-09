健保署與天晟醫院合作 落實醫療分級

2018年08月09日 17:32 中時 呂筱蟬

健保署與天晟醫院合作落實醫療分級。(呂筱蟬攝)

民眾就醫仍有「大醫院迷思」，門診病人持續往大醫院集中，讓大醫院負擔過多輕症病人，健保署推動分級醫療，透過電子轉診平台，讓各級醫療院所有效提供適當醫療。健保署更推出「健康存摺」APP，民眾可透過手機查詢就醫、用藥等資訊，減少重複看診、重複用藥。

健保署與天晟醫院共同招開雁行計畫記者會，目前天晟醫院每月接受150名病患轉診就醫，透過各層級醫療院所專業分級分流照護，讓「小醫院看小病，大病轉到大醫院」，醫療資源能被最有效率的運用。

健保署長李伯璋表示，為了加速醫院間轉診和就醫資訊不中斷，建立健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診資訊交換平台，讓醫師可以更了解轉診病患病史與跨院的檢查結果，減少重複用藥及檢驗檢查風險。

為提升健康存摺便利性，今年5月推出手機版APP「健保快易通」，將健康存摺功能納入其中，民眾只要以手機號碼搭配門號網路，馬上就能申請。健康存摺開放民眾查詢，除了讓民眾了解用藥資訊外，也讓醫病雙方都能看得到就醫紀錄 。

健保署呼籲，醫師未來可主動和病人溝通外，申報過程也得謹慎小心，撙節有限醫療資源，避免錯誤申報或浮濫申報。

(中時 )